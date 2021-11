Während manch einer schon zu Schulzeiten das große Liebesglück findet und es dann auch nie wieder loslässt, kann es bei manchen von uns Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, bis sie die große Liebe finden. Doch wenn sie dann gefunden ist, hält sie für immer.

Diese drei Tierkreiszeichen müssen sich noch gedulden, bis sie die wahre Liebe finden.

Jungfrau

Wie wenig andere Sternzeichen will die Jungfrau immer alles unter Kontrolle haben. Perfektionismus zeichnet sie aus und macht sie in beruflichen Dingen oft sehr erfolgreich. Wenn es dann aber um Herzensangelegenheiten geht, bei denen der Verstand keine entscheidende Rolle spielt, neigen besonders jüngere Jungfrauen dazu, in Panik zu verfallen. Sie halten den Verehrer lieber auf Abstand. Aber irgendwann lernt die Jungfrau dann, dass ihre geliebte Ordnung nicht zerstört wird, wenn sie auch einmal Gefühle zulässt. Und dann dauert es meist gar nicht mehr lange, bis sie einen tollen Partner oder eine wunderbare Partnerin gefunden hat.

Steinbock

Dem Steinbock bereiten wenige Dinge mehr Qualen, als ein harmloser Flirt. Er ist oft ein überraschend trockener Charakter, dem Leichtigkeit suspekt ist. Es ist aber nicht selten der Flirt, der Menschen gerade in jungen Jahren einander näherbringt und dann auch zu einer Partnerschaft führen kann. Der Steinbock muss sich hingegen gedulden, bis auch seine potenziellen Partner ein wenig reifer geworden sind. Dann erkennen sie in der Regel die positiven Eigenschaften dieses Tierkreiszeichens, das sich durch Pflichtbewusstsein, Bodenständigkeit, Ausdauer und Treue auszeichnet. Einer langen und innigen Beziehung steht dann nichts mehr im Wege.

Fische

Fische sind bekannt als das verträumteste aller Sternzeichen. Kein Wunder also, dass Fische die Messlatte für potenzielle Partner oder Partnerinnen unglaublich hochlegen. Laut den Sternen sollten Fische ihre Träume aber niemals aufgeben. Denn selbst, wenn die Lage momentan eher aussichtslos erscheint, können sie die ganz große Liebe später im Leben noch finden. Und dann steht einer gleichberechtigten Traumbeziehung nichts mehr im Wege.

