Ein neues Foto von Laura Müller auf Instagram gibt Anlass für Spekulationen: Erwartet Michael Wendlers Ehefrau jetzt etwa ein Kind?

Seit drei Jahren sind Laura Müller und Michael Wendler nun schon ein Paar.

Ist Laura Müller schwanger von Michael Wendler?

Trotz all der negativen Schlagzeilen, die sich in den vergangenen Monaten um Schlagersänger Michael Wendler rankten, scheint die Unruhe auf die Beziehung zu seiner Ehefrau Laura Müller keinerlei Einfluss gehabt zu haben. Denn jetzt teilt die 21-Jährige in einer Instagram-Story mehrere Fotos, auf denen sie mit dem Musiker zu sehen ist. Auf einem der gemeinsamen Schnappschüsse blicken sich beide verliebt in die Augen. Doch das Augenmerk fällt auf ihren Bauch, denn genau vor diesem hat das TV-Sternchen ein Herz-Emoji platziert. Zufall? Oder möchte die 21-Jährige mit dem Liebessymbol andeuten, dass es bald Nachwuchs im Hause Wendler gibt?

Bild: Instagram / @lauramuellerofficial

Die Fans sind sich jedenfalls sicher: Das Paar erwartet Nachwuchs.

Doch keine Ehekrise?

Immer wieder machen Gerüchte um eine Trennung der beiden die Runde. Eine Ehekrise hat Laura Müller aber dementiert. Zu ihrem letzten Instagram-Post macht sie ihrem Gatten eine Liebeserklärung und schreibt: “Heute ist ein besonderer Tag für mich und meine Liebe! Unsere Liebe wird heute drei Jahre alt! Alles an dir ist perfekt und mit so viel Liebe. Ich liebe dich mein wunderschöner und attraktiver Ehemann!”