Auf Reddit geht gerade eine Frage unseres liebsten Threads „Am I the Asshole“ viral. Darin beklagt sich ein Mann, dass ihn seine schwangere Schwester von ihrer Hochzeit ausgeladen hat. Der Grund: er habe ihre ausgesuchten Babynamen als „lächerlich“ bezeichnet.

Die Reddit-Community ist allerdings ganz auf der Seite des Bruders.

Babynamen kritisiert: Frau lädt Bruder von ihrer Hochzeit aus

Auf Reddit lassen User:innen ihrem Ärger freien Lauf, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen oder einfach nicht mehr weiter wissen. Im Thread „Am I the Asshole“ sind allerlei skurrile, wie auch nachvollziehbare Lebenssituationen zu finden. Ein User geht mit seinem Anliegen jetzt allerdings viral. Denn er beklagt sich darüber, dass seine schwangere Schwester ihn von ihrer eigenen Hochzeit ausgeladen hat, nachdem er ihre ausgesuchten Babynamen kritisiert hatte.

Dazu erklärte er, dass seine Schwester, Katie, die Yale Universität besucht habe und einen Neurochirurgen heiraten werde. Aufgrund ihrer Lebenssituation würde sie auf ihren Bruder herabschauen und ihn immer wieder daran erinnern, dass er nichts aus seinem Leben gemacht habe, nachdem er das College abgebrochen und die Firma des verstorbenen Vaters übernommen hat. Ihr merkt also, der Leistungsdruck, der von der Schwester des Users ausgeht, ist enorm.

Diese Babynamen bezeichnete der Bruder als „lächerlich“

Wie der User schildert, hat Katie kürzlich verkündet, dass sie schwanger ist und Zwillinge erwartet. Zudem haben sie und ihr Verlobter sich bereits für die Namen der ungeborenen Jungs entschieden. Diese lauten: „Stanford“ und „Yale“. Als Katies Bruder das erfahren hat, schrieb er ihr sofort eine Nachricht, um sie vor einem großer Fehler zu bewahren.

Die Namen seien „lächerlich“, warnte er Katie. „Es würde sie schon in jungen Jahren unter enormen Erfolgsdruck setzen“, so der User. „Ich habe sie außerdem noch gefragt, was passieren würde, wenn einer oder gar beide nicht so erfolgreich/perfekt werden, wie sie es sich wünscht“. Die Antwort der Schwester fiel wohl härter aus, als gedacht.

Denn Katie schrieb: „Ich habe nicht nach Meinungen gefragt, schon gar nicht von jemandem wie dir“. Dann lud sie ihren Bruder von der bevorstehenden Hochzeit aus. „Ich habe ohnehin überlegt, die Hochzeit aufgrund von Katies Verhalten gegenüber mir sausen zu lassen“, stellt der Reddit-User klar. Doch ihr Kommentar „von so jemanden wie dir“, hat das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht.

„Würde es ihnen wirklich sehr übel nehmen“

Der User vertraute sich schließlich Ian, einem weiteren Geschwister-Teil, an. Doch dieser meinte dazu nur, dass er die Sache einfach für sich behalten hätte solle. Die Reddit-Community ist da allerdings anderer Meinung. Sie feiern den User, dass er seiner Schwester die Meinung gesagt hat.

Einige kommentieren auch, dass sie diese Namen ebenso schrecklich finden. „Ich hätte ewig gebraucht, um meinen Eltern zu verzeihen, wenn sie mich Stanford oder Yale genannt hätten“, so ein User. „Ich würde es ihnen wirklich sehr übel nehmen“, schreibt eine weitere Person. Jemand anderes merkt an, dass er vermutlich eine Therapie brauchen würde, wenn er einen dieser Namen hätte.