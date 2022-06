Der Sommer ist zum Greifen nah und mit ihm auch die Träume nach Sonne, Strand und Meer. Aber einige Sternzeichen brauchen ganz besonders dringend Urlaub; denn für sie waren die vergangenen Wochen richtig herausfordernd.

Diese drei Sternzeichen brauchen jetzt unbedingt Urlaub!

Jungfrau

Wenn wir ganz ehrlich sind, bräuchten Jungfrauen eigentlich permanent Urlaub. Denn sie neigen dazu, sich immer viel zu viel vorzunehmen. Volle To Do Listen sind bei ihnen keine Ausnahme, sondern ein Dauerzustand. Und das ist für die Jungfrauen auch kein Problem, denn sie mögen den

Alltagsstress sogar und genießen es, viel zu tun zu haben. Doch bei all dem Perfektionismus und den unzähligen Aufgaben wird es jetzt endlich Zeit, dass sich die Jungfrauen eine Auszeit gönnen.

Und nein, wir sprechen nicht von einem Wochenende zu Hause oder einem Tag am See. Liebe Jungfrauen, ihr braucht Erholung! Also mindestens eine Woche lang eine komplette Auszeit, bei der ihr richtig abschalten könnt. Sei das in einem Spa, am Strand oder in einer Waldhütte: Es wird höchste Zeit für eine Pause.

Stier

Stiere haben meist eine Sucht, die viele von uns nur allzu gut kennen: Die Handysucht. Denn die Stiere kommen einfach nicht vom Smartphone weg. Ständig scrollen sie durch die Sozialen Medien, antworten noch „schnell“ auf ein Arbeitsmail oder suchen online nach den nächsten Kursen, Weiterbildungen und Seminaren.

Wer sich die Bildschirmzeit der Stiere ansieht, fragt sich schnell: Schaust du auch einmal vom Screen auf? Dieses ständige online sein kann für die Stiere und ihren Drang nach Abenteuer besonders belastend sein. Genau deshalb braucht es jetzt eine Auszeit – und was eignet sich besser für eine Handypause als eine kleine Reise. Also los, schnappt euch eine analoge Kamera, schaltet das Handy in den Flugmodus und genießt mal wieder die analoge Welt. Vertraut uns, es wird euch gut tun!

Waage

Für die Waagen waren die vergangenen Wochen eine emotionale Achterbahnfahrt. Immer wieder erwischten sie sich dabei, wie sie einfach nicht mehr weiterwussten und den Tränen nahe waren. Für die emotionalen Waagen, die sich so sehr nach Harmonie und Gleichgewicht sehnen, ein besonders schweres Laster. Denn seien es Unsicherheiten im Job, Unruhe in der Beziehung oder einfach viel zu viel Stress: Die vergangenen Wochen haben ihre Spuren hinterlassen.

Das Tierkreiszeichen braucht deshalb jetzt vor allem eines: Abstand vom Alltag. Denn die immer gleiche Umgebung ist für die Waagen derzeit besonders belastend und sie sehnen sich danach, zumindest für ein paar Tage ausbrechen zu können. Und das brauchen sie dringend. Also los, Tasche packen, Zugticket buchen und raus mit euch, liebe Waagen. Ihr werdet sehen: Nach dem Urlaub seid ihr wieder tiefenentspannt!