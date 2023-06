French Nails bekommen gerade ordentlich Konkurrenz. Und zwar vom aktuell heißesten Nageltrend der Saison: den sogenannten „Baby Boomer Nails“. Laut Tiktok ist das Boomer-Design moderner, eleganter und cuter als der Nagel-Evergreen! Wir verraten euch, was es mit dem Trend auf sich hat und warum wir ganz obsessed mit dem Look sind.

Nur was für Boomer? Von wegen!

Baby Boomer Nails: Dieser Trend macht jetzt French Nails Konkurrenz

Klar, klassische French Nails kommen wohl nie aus der Mode. Doch sie erhalten jetzt erstmals ernsthafte Konkurrenz. Und zwar von den sogenannten „Baby Boomer Nails“. Fans von natürlichen Nageltrends kommen hier ganz auf ihre Kosten. Denn Boomer-Nägel sind zwar dezent und minimalistisch, sehen durch ihr besonderes Design aber dennoch mega elegant und glamourös aus. Perfekt für die kommenden Sommermonate also! Aber don’t worry, ihr müsst natürlich nicht zu der sogenannten Baby-Boomer-Generation gehören, um den Nageltrend zu tragen.

Das beweisen uns schon mal Megastars wie Nicola Anne Peltz Beckham und Selena Gomez, die den Look lieben. Aber auch unzählige Beauty-Addicts auf Tiktok feiern den Trend gerade. Doch was genau sind Baby Boomer Nails denn überhaupt?

So sehen Baby Boomer Nails aus

Baby Boomer Nails sind tatsächlich eine Art Neuinterpretation der klassischen French Maniküre. Im Gegensatz zu den klassischen French Nails mit einer weißen Spitze, dreht sich bei der neuen Variante alles um einen sanften Verlauf. Was das konkret heißt? Baby Boomer Nägel werden in einem zarten Ombré-Look lackiert. In Sachen Farbe orientieren sich Beauty-Lovers an dem französischem Klassiker. Ein fließender Übergang von Weiß- und Off-White-Tönen zu Nude oder zarten Rosa-Nuancen sind also DAS Hauptmerkmal des Looks.

Durch den soften Übergang zwischen Rosa und Weiß sehen die Nägel besonders natürlich aus. Zudem bestechen Baby Boomer Nails durch ihre zeitlose Eleganz und Vielseitigkeit. Dieser subtile Farbverlauf verleiht den Nägeln ein cleanes aber dennoch aufregendes Finish, das einfach zu jedem Anlass und jedem Outfit passt. Perfekt für den Urlaub also! Zudem passt das Design mit seinen hellen Farben einfach perfekt in den Sommer. Lieben wir!

Woher kommt der Name?

Falls ihr euch übrigens gerade fragt, warum der neue Nageltrend nach der Boomer-Generation benannt wurde. Die Erklärung ist recht simple: Denn der Name kommt nicht etwa von den Träger:innen des Nageltrends, sondern von der Zeit in der ein ähnlicher Hype modern war. Zu der Boomer-Generation gehören all jene, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden. Und zu dieser Zeit waren auf den Nägeln eben vor allem helle Rosatöne und Weiß beliebt. Damit ist das also auch geklärt. So und jetzt seid ihr an der Reihe …

So kreiert ihr den Look selbst

Klar, ihr könnt euch natürlich sofort einen Termin beim Nagelstudio eures Vertrauens buchen. Tipp: Sollte dein Nail-Artist den Namen „Baby Boomer Nails“ noch nicht kennen, fragt am besten einfach nach rosa-weißen Ombré-Nägeln. Wer mag, kann den Look aber auch selbst kreieren. Das schönste Ergebnis erzielt ihr vermutlich mit Gel oder Acryl, da der Verlauf bei diesen Varianten besonders fließend ist. Wer aber nicht unbedingt ein Nailart-Profi ist und kein teures Equipment daheim hat, muss nicht traurig sein. Denn den Look könnt ihr ganz einfach auch mit gewöhnlichen Nagellacken aus der Drogerie kreieren. Und so geht’s:

Step 1: Voraussetzung für das schöne Finish sind natürlich saubere und gepflegte Nägel. Feilt sie zuallerst in die gewünschte Form und schiebt sanft die Nagelhaut zurück.

Step 2: Tragt eine dünne Schicht klaren Base Coat auf, um die Nägel zu schützen und den Halt eures Werkes zu verlängern. Lasst die Schicht dann gut trocknen.

Step 3: Anschließend kommt der rosafarbene Lack auf eure Nägel. Auch diese Schicht sollte komplett trocken sein, bevor es an den Verlauf geht.

Step 4: Nehmt nun ein Schwämmchen oder einen speziellen Ombré-Pinsel zur Hand. Tragt dann eine kleine Menge des weißen Nagellacks auf den Schwamm oder Pinsel auf. Tupft nun mit einem weißen Lack den Farbverlauf auf, der von den Spitzen nach unten hin heller werden sollte. Wiederholt diesen Schritt nach Bedarf, um den Ombré-Effekt zu intensivieren.

Step 5: Zum Schluss versiegelt ihr das Ganze noch mit einem glossy Top Coat. Tipp: Tragt den Oberlack auf, wenn die weiße Schicht noch leicht feucht ist. So entsteht ein noch schönerer Verlauf. Das Ganze dann gut trocknen lassen, et voilá!

Übrigens: Wer will kann den Look auch durch knalligere Rosatönen, mit Glitzersteinchen oder Nagelsticker aufpeppen. Viel Spaß beim Nachzaubern!