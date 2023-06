Eine Frau aus Texas ist vor einiger Zeit von einem Blitz getroffen worden. Jetzt erzählt sie, dass sie seither so etwas wie einen sechsten Sinn habe. Denn sie könne voraussagen, wenn ein starkes Gewitter herbeizieht.

Dann spüre sie nämlich ein heftiges Stechen in ihrem Brustbereich.

Blitz schlug in Haus von Frau ein und verletzte sie schwer

Kimberly Krone aus Forney, Texas, hat einen schweren Unfall überlebt. Sie stand gerade in ihrer Küche, als ein heftiges Gewitter aufzog. Immer wieder hörte sie laute Knallgeräusche, die, wie sie im Nachhinein herausfand, von über 1.000 Blitzen stammten, die in ihrer Nähe einschlugen. Sie dachte sich nichts weiter dabei und widmete sich wieder dem Abwasch, nahm eine schmutzige Pfanne zur Hand und das Letzte, was sie dann noch sah, war ein gleißend helles Licht, bevor ein unfassbarer Schmerz ihren Körper durchfuhr.

Doch was ist passiert? Offenbar ist einer der Blitze direkt in das Familienhaus eingeschlagen und hat sich den Weg durch die Deckenleuchte auf die Pfanne in Kimberlys Hand gebahnt. Wie sie gegenüber ABC erzählt, hatte sie in dem Moment furchtbare Angst. „Ich kann mich an den Schmerz erinnern, ich kann mich an den brennenden Geruch erinnern. Ich fühlte ein Feuer, und alles, woran ich denken konnte, war, dass es hoffentlich bald aufhört“, so die US-Amerikanerin.

Kind flehte seine Mutter an, nicht zu sterben

Kimberlys neunjähriger Sohn Tristan war glücklicherweise nicht weit entfernt und wurde Zeuge, als seine Mutter von dem Blitz direkt in die Brust getroffen wurde. Der kleine rief den Notruf an und schilderte panisch die Situation. Ein veröffentlichter Mitschnitt des Anrufes zeigt, wie angsteinflößend der Moment für die Familie war. Denn der Junge flehte die Person am Telefon an, einen Krankenwagen zu schicken. Und seine schwer verletzte Mutter flehte er an, nicht zu sterben.

Nach langen 16 Minuten traf schließlich ein Rettungswagen ein und brachte Kimberly in ein Krankenhaus, in dem dann drei Tage lang behandelt wurde. Denn sie erlitt einige neurologische Anfälle, woraufhin sich ihr Nervensystem abschaltete. Schlussendlich konnten Ärzt:innen die Frau jedoch retten.

„Meine Brust wird eng, wenn der Sturm kommt“

Einige Jahre später berichtete sie ABC News schließlich, dass sie nun so etwas wie einen sechsten Sinn habe. Denn sie sei nun in der Lage, ein aufziehendes Gewitter zu spüren, noch bevor es überhaupt in der Nähe ist. „Meine Brust wird ganz eng, wenn der Sturm kommt, vor allem, wenn er näher kommt“, schildert Kimberly. Außerdem habe sie von dem Unfall bleibende Schäden davongetragen. Ihre linke Körperhälfte ist seither schwächer als die rechte.

Außerdem habe sie ein schweres Trauma von dem Blitzeinschlag erlitten. „Ich werde immer Angst davor haben und sehr nervös sein, wenn es gewittert“, so Kimberly. Übrigens: Laut Statistik stehen die Chancen, in einem Jahr von einem Blitz getroffen zu werden, eins zu 20 Millionen. No Panic!