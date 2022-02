Es geht wieder los! Unter dem simplen Titel „The Kardashians“ startet die neu Realityshow der Kultfamilie beim Streamingdienst Disney+. Jetzt steht endlich fest, wann genau es so weit sein wird. Ab 14. April erwartet uns wieder viel Drama rund um die Schwestern Kim, Khloé, Kourtney, Kylie, Kendall und Mama Kris.

Das Datum könnt ihr euch also schon mal fett im Kalender anstreichen!

„The Kardashians“: Starttermin steht fest

Na gut, Kylie Jenners Sohn mit Travis Scott hat seine 15 Minuten Fame bekommen – jetzt ist es aber an der Zeit, den Fokus auf ein anderes Datum, das schon lange fällig ist, zu verlagern. „The Kardashians“, die neue Reality-Serie der Kultfamilie, wird am 14. April zu sehen sein.

Nach 20 Staffeln „Keeping Up with the Kardashians“ auf dem US-amerikanischen Sender E! wechselt die erste Reality-TV-Familie mit einer neuen Serie zu einem neuen Streamer. Mit dem Titel „The Kardashians“ startet die Realityshow 2022 in den USA bei Hulu und hierzulande bei Disney+. Familie Kardashian/Jenner gewährt euch schon bald weitere private Einblicke in ihr Leben.

Erster Teaser veröffentlicht

Neben dem Startdatum hat Hulu auch ein besonderes Goodie für Fans hinterlassen. Ein erster Teaser macht jetzt definitiv schon Lust auf mehr. Aber seht selbst:

Der kurze Trailer wird untermalt von einem Cover des Anthony Newley und Leslie Bricusse-Klassikers „Feeling Good“. Gezeigt werden die Familienmitglieder, die als Mannequins in Glasvitrinen posieren, bis ein Fingertipp von Kendall das Glas zerbricht. „Alle Mauern werden einstürzen“, teast der Trailer. Uns erinnert der Clip ja ganz stark an „Desperate Housewives“. Ob es wohl in der neuen Show, dann auch so viel Drama gibt?

Fest steht: Die neue Serie hat sicherlich viel zu bieten, von Kylie Jenners Schwangerschaft über Kims anhaltende Scheidung von Ye und die neue Beziehung zu Pete Davidson bis hin zu Kourtneys Verlobung mit Travis Barker. Und wie wir bereits von „KUWTK“ wissen, schreckt die Kardashian/Jenner-Familie auch ganz sicher nicht dafür zurück sehr intime Einblicke in ihr Privatleben zu geben. Wir sind jedenfalls schon megaaaaa gespannt!