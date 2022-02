Er ist wieder da! Knapp zwei Jahre nach dem Staffelfinale der erfolgreichen Netflix-Serie „Dark“, ist Hauptdarsteller Louis Hofmann bald in einer weiteren Produktion des Streamingdienstes zu sehen. Diesmal aber an der Seite von Lars Eidinger sowie Hollywood-Stars Hugh Laurie und Mark Ruffalo.

Hofmann übernimmt dabei eine Rolle in der Romanverfilmung von „All the Light We Cannot See“.

Louis Hofmann: Von „Dark“ nach Hollywood

Die meisten kennen den deutschen Schauspieler Louis Hofmann seit seiner Rolle als Jonas Kahnwald in der Mysterie-Serie „Dark“. Doch dabei war er bereits vor seinem Durchbruch in bekannten Filmen und Serien zu sehen, wie etwa in „Red Sparrow“, „You Are Wanted“ und „Das weiße Kaninchen“. Jetzt könnte seine große internationale Karriere aber noch weiter angekurbelt werden.

Denn der 24-Jährige ist bald in der Romanverfilmung von „All the Light We Cannot See“ zu sehen. Netflix plant eine vierteilige Mini-Serie von dem Buch des US-Schriftstellers Anthony Doerr zu produzieren, das bereits einen Pulitzer-Preis gewonnen hat. Darin ist Hofmann neben Lars Eidinger („Babylon Berlin“) sowie den beiden Hollywoodstars Hugh Laurie („Dr. House“) und Mark Ruffalo („Avengers: Endgame“) zu sehen. Das bestätigt auch das Branchenmagazin Variety.

Louis Hofmann zeigt sich auf Instagram sehr glücklich über die Chance. „Ich freue mich auf diese Reise und fühle mich geehrt, Teil dieser wunderbaren Besetzung zu sein“, schreibt der junge Schauspieler.

„Stranger Things“-Regisseur Shawn Levy am Werk

Als Regisseur für die Mini-Serie auf Netflix hat man sich für Shawn Levy entschieden, der mitunter für seine Arbeit bei der Hit-Serie „Stranger Things“ bekannt ist. Für das Drehbuch ist Steven Knight („Peaky Blinders“) verantwortlich.

Und darum geht’s: Mitten im Zweiten Weltkrieg trifft die blinde Französin Marie-Laure LeBlanc (Aria Mia Loberti) auf den jungen deutschen Soldaten Werner Pfennig (Louis Hofmann). Die Geschichte erzählt von einer Zeit, in der die Menschen im von Nazis besetzten Frankreich die Folgen des Krieges zu spüren bekommen.

Lars Eidinger verkörpert Reinhold von Rumpel, einen grausamen und todkranken Nazi-Offizier, der auf der Jagd nach einem legendären Diamanten ist, von dem angenommen wird, dass er seinem Besitzer ewiges Leben verleiht. Mark Ruffalo ist in der Rolle von Marie-Laures Vater Daniel zu sehen und Hugh Laurie schlüpft in die Rolle ihres Großonkels Etienne.

Wann die Serie Premiere feiert, steht aber noch nicht fest!

LeBlanc-Darstellerin auch im echten Leben blind

Für die US-amerikanische Newcomerin Aria Mia Loberti ist die Rolle in „All the Light We Cannot See“ der erste Versuch, in der Schauspielwelt Fuß zu fassen. Die Schauspielerin, die die blinde Französin Marie-Laure LeBlanc verkörpert, ist auch im echten Leben vollkommen blind, da sie an einer seltenen Form von Achromatopsie leidet.

Shawn Levy verriet gegenüber Variey: „Eine Schauspielerin für die ikonische Marie-Laure zu finden – eine junge blinde Frau, deren größte Stärke die Hartnäckigkeit ihrer Hoffnung und die Kraft ihrer Stimme über den Äther während des Krieges ist – war keine leichte Herausforderung“. Man hätte auf der ganzen Welt nach der passenden Besetzung gesucht und Tausende von Castings durchgeführt.

„Wir hätten nie gedacht, dass unser Weg zu jemandem führen würde, der nicht nur nie professionell gespielt, sondern auch noch nie vorgesprochen hat. Es war ein atemberaubender Moment, als wir Aria Mia Loberti zum ersten Mal sahen […]. Ich kann es kaum erwarten, diese wunderschöne Geschichte mit ihr im Mittelpunkt zu erzählen“, so der Serien-Produzent weiter.