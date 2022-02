Wie wird das Jahr für dich – also finanziell gesehen? Ein Blick ins Horoskop kann schon mal einen Vorgeschmack liefern. Und manche Sternzeichen trifft es dabei wohl besonders gut, denn sie müssen sich 2022 keine allzu großen Sorgen wegen Geld machen.

Diese Tierkreiszeichen erwartet im Jahr 2022 eine positive Überraschung auf ihrem Bankkonto.

Widder

Uhhh für den Widder schaut es 2022 finanziell wohl richtig gut aus. Der Grund: Für das Feuerzeichen wird sich im Beruf so einiges verändern. Und zwar zum Positiven. Vorausgesetzt, Widder ergreifen die Chance, die Prozesse selbst in die Hand zu nehmen und in die richtige Richtung zu lenken. Wer selbstständig ist oder es sein will, kann jetzt regelrecht aufblühen. Widder verdanken den finanziellen Erfolg niemand anderes als sich selbst! Endlich zahlt sich der Fleiß aus!

Stier

Beim Stier schauts da anders aus! Dieses Sternzeichen kommt nicht unbedingt durch seine harte Arbeit zu Geld, sondern das Glück ist 2022 einfach auf seiner Seite. Ein Lotto-Gewinn, ein gutes Händchen im Online-Investment oder Glück im Casino – für die Stiere wird es in dem Jahr wohl noch Geld regnen. Aber liebe Stiere freut euch nicht zu früh: Es wird zwar ein nettes Sümmchen sein aber nicht soviel, dass ihr sofort den Job an den Nagel hängen könnt. Also wartet lieber noch mit der Kündigung und dem Kauf einer Villa auf Hawaii!

Krebs

Gute Nachrichten für alle Krebs-Geborene: Der Jupiter bringt 2022 ihr finanzielles Glück ins Rollen. Aber Krebse müssen schon bisschen was dafür tun. Konkret heißt das: Gehaltsverhandlung beim Chef verlangen. Und da nicht schüchtern und gut vorbereitet sein. Schlagfertigkeit ist hier alles. Krebse sollen sich daher schon mal eine gute Strategie zurecht legen. Die beste Zeit für Verhandlungen ist übrigens Mitte Juni bis Anfang August. Auf geht’s!