Eine Woche ist die Tochter von Fiona Erdmann nun schon auf der Welt. Die Familie ist überglücklich über ihr zweites Kind. Gäbe es da nur nicht ein kleines Problem: Die Kleine hat noch keinen Namen. Da sich die Eltern einfach nicht einigen können, hat die Influencerin jetzt ihre Community um Rat gefragt.

Via Instagram bat sie um Namensvorschläge für ihr Baby.

Fiona Erdmann bittet Follower um Namensvorschläge

Es ist nicht immer leicht, sich als Eltern auf einen Namen zu einigen, wenn beide vollkommen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie das Kind heißen soll. Meistens fällt der Groschen aber spätestens dann, wenn man das Neugeborene in den Armen hält. Doch bei Fiona Erdmann und ihrem Partner Moe ist das leider nicht so. Eine Woche ist ihre Tochter nun schon auf der Welt und sie konnten sich noch immer nicht für einen Namen entscheiden.

Die mittlerweile ganz schön verzweifelte Zweifach-Mutter wendet sich nun an ihre Follower auf Instagram. Dort teilt sie ein Foto des Babys und erklärt ihr Dilemma. „Ich bin leider im täglichen Kampf mit Moe und hätte wirklich nie gedacht, dass das so ein schwieriges Thema wird“, schreibt Fiona. Bereits bei ihrem ersten gemeinsamen Kind, Sohn Leo, war es schwer, einen Namen zu finden. Doch damals konnten sich die beiden einfach nur nicht entscheiden. Schließlich hat Moe den Vornamen ausgesucht und Fiona den Zweitnamen.

Die Uhr tickt

Eigentlich hatte Fiona bereits einen Namen für ihre Tochter. „Allerdings findet Moe den Namen, der übrigens arabisch ist, total altmodisch und kann sich leider so gar nicht damit anfreunden“, verrät sie. Er hingegen kommt mit sehr absurden Namensvorschlägen, die Fiona einfach nicht gefallen. „Mich nervt es gerade extrem, dass wir das immer noch nicht entschieden haben“, so Fiona.

Langsam müssen sie sich jedoch etwas einfallen, denn das Paar hat gerade mal vier Wochen Zeit, um einen Namen für das Neugeborene eintragen zu lassen. Jetzt hatte die Influencerin aber die zündende Idee, einfach ihre Insta-Community um Hilfe zu bitten. Also machte sie einen Aufruf an ihre Follower, sie in der Kommentarspalte des Postings mit Namensvorschlägen zu versorgen.

Dabei hat die 33-Jährige auch ganz konkrete Vorstellungen, wie sie schreibt. „Ich möchte gerne einen Namen, der nicht häufig genutzt wird. Gerne etwas arabisches oder etwas, was nicht typisch europäisch ist.“

„Gewinnername“ bekommt Dankeschön

Mit ihrem Aufruf möchte Fiona auch dazu beitragen, dass vielleicht andere Eltern zu Namen inspiriert werden. Um ihre Follower zu motivieren, zahlreiche Namensvorschläge zu schicken, hat sich Fiona auch einen kleinen Anreiz überlegt. „Falls tatsächlich jemand eine so schöne Idee hat, die wir nutzen, wird es natürlich ein anständiges Dankeschön geben“, schreibt die junge Mutter dazu.

Mittlerweile hat das Posting bereits mehr als 14.000 Kommentare. Wenn hier mal kein passender Name für die Tochter von Fiona und Moe dabei ist, dann wissen wir auch nicht mehr weiter …

Wie findet ihr die Idee von Fiona Erdmann?

