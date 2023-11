Eine doppelte Gebärmutter ist nicht gerade etwas, wovon man jeden Tag hört. Doch eine Frau aus Alabama setzt auf diese Seltenheit jetzt noch eines drauf: sie ist in ihren beiden Gebärmüttern schwanger.

Laut Experten ist diese Schwangerschaft „sehr, sehr selten“.

Frau mit doppelter Gebärmutter ist doppelt schwanger

Unter einer doppelten Gebärmutter – oder auch Uterus didelphys – versteht man eine angeborene Fehlbildung, bei der die betroffenen nicht eine Gebärmutter haben, sondern eben zwei. Ein sehr seltenes Phänomen, das entsteht, wenn bei der Entwicklung der Gebärmutter die beiden seitlichen Gänge (Müller-Gänge) nicht zusammenwachsen, sondern sich jeweils zu einem separaten Organ entwickeln.

So ist es auch bei Kelsey Hatcher aus Alabama. Doch für die junge Frau brachte ihre doppelte Gebärmutter jetzt eine ziemliche Überraschung. Denn Kelsey ist schwanger – und zwar gleich doppelt.

Erfahren haben sie und ihr Ehemann von der seltenen Schwangerschaft beim Arzt. Als nämlich die ersten Ultraschallbilder gemacht wurden, zeigte sich, dass Kelsey in jeder Gebärmutter ein Baby hatte. „Ich sagte: ‚Nun, da sind zwei drin.‘ Und [mein Mann] sagte, ‚Du lügst.‘ Ich sagte: ‚Nein, das tue ich nicht'“, so Kelsey gegenüber WVTM 13. Für die beiden ist es nicht die erste Schwangerschaft. Die beiden sind bereits Eltern von drei Kindern im Alter von sieben, vier und zwei Jahren. Die doppelte Schwangerschaft war aber auch für die beiden eine Überraschung.

Zwillinge oder Geschwister?

Doch nicht nur das Paar ist erstaunt. Auch Mediziner:innen betonen, wie selten diese Schwangerschaft ist. „Ja, Gynäkologen sehen ihr ganzes Berufsleben lang nichts Derartiges“, schildert etwa die Gynäkologin Dr. Shweta Patel und spricht von einem „sehr sehr seltenen“ Phänomen. Und auch der Risikoschwangerschafts-Experte Dr. Richard Davis betont gegenüber WVTM 13, wie unwahrscheinlich eine derartige Schwangerschaft ist. Denn „vielleicht drei von 1.000 Frauen“ haben überhaupt eine doppelte Gebärmutter. „Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in jeder einen Zwilling hat, wirklich verrückt“, erklärt er.

Wie genau man die beiden jetzt bezeichnen kann – also als Geschwister oder Zwillinge – ist übrigens noch überhaupt nicht klar. Denn die Schwangerschaft ist laut Experten so selten, dass hier noch nicht alle Begrifflichkeiten abgeklärt sind. Doch für Kelsey und ihren Ehemann scheint das ohnehin nicht vorrangig zu sein. Die beiden freuen sich stattdessen auf ihre beiden Töchter, die schon am ersten Weihnachtstag zur Welt kommen sollen.