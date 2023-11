Es war DER Kuss, auf den alle gewartet haben! Zumindest, seit sich Taylor Swift und Travis Kelce daten. Am Wochenende war es endlich so weit. Nach Taylors dritter Show in Buenos Aires ging sie von der Bühne und sprang direkt in die Arme ihres Boyfriends. Dann küssten sich die beiden innig.

Videos des romantischen Momentes gehen gerade im Netz viral!

Erster öffentlicher Kuss von Taylor Swift und Travis Kelce

Erst näherten sich Musik-Superstar Taylor Swift und Profisportler Travis Kelce nur sehr zaghaft an. Mittlerweile zeigen sie der Welt allerdings, dass sie zusammen gehören. Nach mehreren Dinner-Dates können sie ihre Zuneigung wohl nicht mehr verbergen. Denn nach Taylors zweiter Show in Buenos Aires lief die Musikerin von der Bühne und sprang direkt in die starken Arme des Kansas-City-Chief-Stars. Dann küsste die 33-Jährige ihren Boyfriend vor den Augen ihrer zehntausenden Fans.

Fans des neuen Couples haben den besonderen Moment natürlich sofort mit ihren Smartphones eingefangen und eifrig im Netz geteilt. Besonders auf Tiktok geht die Knutscherei von Taylor und Travis gerade viral (den Clip könnt ihr hier ansehen). „Ich liebe die beiden“, kommentiert ein Fan unter das Video. „Ich finde es toll, wie sanft und geduldig Travis ist“, schreib jemand anderes. „Ich bin nicht mal ein Swiftie, aber so glücklich hat sie schon seit Jahren nicht mehr ausgesehen“, stellt eine weitere Person klar.

Taylor ändert Lyrics von „Karma“

Das war aber längst nicht die einzige Überraschung, die Taylor für ihre argentinischen Fans mit im Gepäck hatte. Aufmerksamen Zuschauer:innen ist aufgefallen, dass die Sängerin kurzerhand die Lyrics ihres Hits „Karma“ geändert hat. Damit wollte die 33-Jährige den letzten Song des Abends wohl zu etwas ganz Besonderem machen. Denn statt „Karma is the guy on the screen“ hat Taylor einfach „Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me“ gesungen. Für Fans ist klar: Das war eine Anspielung auf Travis und sein Football-Team, die Kansas City Chiefs.

Eltern sind überzeugt

Laut US-Medien soll Travis, der gerade NFL-Pause hat, extra nach Argentinien zu seiner TayTay geflogen sein, um das Konzert aus dem VIP-Bereich aus zu genießen. Auch Taylors Papa Scott Kingsley war mit dabei. Und wie es aussieht, verstehen sich die beiden Männer in Taylors Leben sehr gut. Sie wurden von Fans beobachtet, als sie sichtlich Spaß am Konzert hatten. Gute Aussichten für die Zukunft des Paares: Auch Taylor hat sich in den letzten Wochen sehr vertraut mit Travis Mama Donna Kelce gezeigt. Immer wieder jubelten die beiden Travis zu, während er am NFL-Spielfeld für seine Mannschaft kämpfte.