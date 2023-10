Wie es aussieht, wird es langsam SEHR ernst zwischen dem neuen Dream-Couple Taylor Swift und Travis Kelce. Höchste Zeit also, um herauszufinden, ob die beiden tatsächlich ein perfect Match sind. Und wie machen wir das am besten? Exactly: Anhand der Sternzeichen!

Eine US-Star-Astrologin verrät jetzt nämlich, wie gut Taylor und Travis zusammenpassen.

Taylor Swift und Travis Kelce: So lauten ihre Sonnen- und Mondzeichen

Seit ein paar Wochen beherrschen Taylor Swift und Travis Kelce sämtliche Schlagzeilen der Klatschpresse. Kein Wunder, immerhin soll es zwischen der Sängerin und dem Kansas-City-Chief-Star heftig gefunkt haben. Immer wieder zeigt sich TayTay bei wichtigen Football-Spielen ihres neuen Lovers – im Kreise seiner Familie. Momentan scheinen die beiden Lovebirds zudem jede freie Sekunde zusammen zu verbringen. Fotos der beiden beweisen, dass sie mittlerweile schon in der Öffentlichkeit Händchen halten – cuuute!

Doch hat die Liebe der beiden Superstars eine Zukunft? Wie gut passen sie wirklich zusammen? Es gibt wohl nur eines, das uns hier helfen kann: die Magie der Sternzeichen! Starastrologin Lisa Stardust verrät gegenüber Today, ob die Tierkreiszeichen von Taylor und Travis matchen. FYI: Taylor ist am 13. Dezember 1989 in Pennsylvania geboren. Laut Lisa ist ihr Sonnenzeichen daher Schütze und ihr Mondzeichen Krebs. Travis kam am 5. Oktober 1989 in Ohio zur Welt. Sein Sonnenzeichen lautet Waage, sein Mondzeichen Schütze.

So gut passen die Sternzeichen zusammen

Für alle, die es nicht wissen: Das Sonnenzeichen steht für den Willen und die Entschlossenheit, während das Mondzeichen unsere innersten Gefühle, Emotionen und Erinnerungen widerspiegelt. Sind Sonne und Mond von zwei Personen miteinander verbunden, dann entsteht eine Connection, die sehr selten ist und sich so schnell auch nicht wieder löst.

Deshalb kann man laut Astrologie eine langfristige Beziehung im Zusammenspiel zwischen dem Sonnenzeichen der einen und dem Mondzeichen der anderen Person erkennen. Ist dieses dasselbe, dann steht einer glücklichen Zukunft wirklich nichts mehr im Weg – genauso, wie bei Taylor und Travis. Denn wie wir bereits wissen, ist das Sonnenzeichen der „Cruel Summer“-Interpretin Schütze und das Mondzeichen des Profisportlers ebenso. Lisa Stardust beschreibt die Kompatibilität des Paares als einen echten „Tochdown“!

„Was Travis fühlt, drückt Taylor aus“

Laut der Star-Astrologin deutet die Ausrichtung von Sonne und Mond des neuen Dream-Couples darauf hin, dass sie eine starke emotionale Verbindung haben. „Was Travis fühlt, drückt Taylor aus“, so Lisa Stardust. Zudem sollen beide ein intuitives Verständnis dafür haben, was der andere gerade braucht. Das führt dazu, dass TayTay und Travis eine „lustige, entspannte und im Allgemeinen sehr gute Beziehung“ führen.

Außerdem ergänzen sich die beiden perfekt. Während Kelce seinen luftigen Waagen-Sonnen-Vibe lebt, ist Taylor für ihre Leidenschaft dank ihrer feurigen Schützen-Sonne bekannt. Nachdem Luft- und Feuerzeichen generell gut zusammenpassen, da sie voneinander lernen und sich gegenseitig wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, stimmt die Chemie zwischen den beiden Superstars einfach.

Und der wohl wichtigste Punkt: Auch der Liebesplanet Venus steht für beide im genau richtigen Zeichen. Das führt zu einer besonders hohen Anziehung zwischen dem Paar. Laut Lisa Stardust sieht es zudem ganz so aus, als würden beide „viele gemeinsame Interessen und eine ähnliche Ästhetik“ teilen. Wir können also beruhigt sein: Die Sterne stehen mehr als gut für ein Happy End zwischen Taylor Swift und Travis Kelce!