Halloween ist für viele die perfekte Gelegenheit, um sich in ihre Lieblingskostüme zu schmeißen und eine Person zu verkörpern, die sie am Ende des Abends einfach wieder ablegen. Doch für einige Sternzeichen bedeutet der 31. Oktober weit mehr. Denn sie zeigen an diesem Tag ihr wahres Ich.

Und das ist nicht immer ganz so, wie man vielleicht annehmen würde.

Fische

Während Fische nach Außen hin harmonisch wirken und stets dafür sorgen, dass es ihrem Umfeld gut geht, sieht es in ihrem Inneren etwas anders aus. Denn eigentlich wünscht sich das Sternzeichen nichts mehr, als dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Wie gerne würde der Fisch Personen um seinen Finger wickeln und sie dazu bringen, genau das zu tun, was das Tierkreiszeichen von ihnen verlangt. An Halloween könnten die Fische dazu auch tatsächlich eine Möglichkeit haben. Dafür sorgt das ideale Kostüm für das Sternzeichen: ein … Trommelwirbel … Vampir!

Jungfrau

Wer denkt, dass Jungfrauen stets strukturiert und voller Pläne sind, der irrt. Denn tief in ihrem Inneren sind sie eigentlich ziemliche Chaoten. Das perfekte Halloween-Kostüm für das Sternzeichen? Ganz einfach: Ein Werwolf! Denn auch dieses Grusel-Wesen bricht an bestimmten Tagen aus seiner anmutigen Gestalt aus und verwandelt sich in das pure Chaos, das gerne mal eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Auch die Jungfrau wünscht sich hin und wieder, aus ihrem Alltag auszubrechen und die Person sein zu können, mit der insgeheim niemand rechnet.

Löwe

Löwen gelten als unheimlich gesellige, unterhaltsame und extrovertierte Wesen. Dieser Ruf setzt sie manchmal ganz schön unter Druck. Deshalb ist der 31. Oktober auch die perfekte Gelegenheit für dieses Sternzeichen, um sein wahres Gesicht zum Ausdruck zu bringen. Wie das am besten gelingt? Mit einem ultra-gruseligen Zombie-Kostüm, das jeden so abschreckt, dass die Personen Abstand vom Löwen nehmen. So kann er sich zurückziehen und das Geschehen aus dem Hintergrund beobachten, während er sicher sein kann, dass ihn niemand ansprechen wird.