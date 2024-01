Damit hätte keiner gerechnet: Zwei Originale Drehbücher der Hit-Serie „Friends“, die im Jahr 1998 in London gefunden wurden, werden bald in einem Auktionshaus versteigert.

Der Richtwert des Schnäppchens liegt bei 600 bis 800 britischen Pfund.

Alte „Friends“-Drehbücher im Mülleimer gefunden

Fans der erfolgreichen Fernsehsitcom „Friends“ sollten lieber ihre Ohren spitzen! Denn ziemlich bald könnten sie für einen einzigartigen Fund viel Geld ausgeben. Ein Mann fand originale Drehbücher der Serie im Jahr 1998 in London, in einem Mülleimer in den inzwischen stillgelegten Fountain Studios. Und zwar nach den Dreharbeiten der zwei beliebten „Friends“-Folgen: „The One With Ross’s Wedding“, wie The Telegraph berichtet.

„Ich habe sie ein paar Wochen nach dem Ende der Dreharbeiten in einem Mülleimer gefunden„, berichtet der heute 60-Jährige Mann der britischen Tageszeitung. „Es gehörte zu meinem Job, dafür zu sorgen, dass alles aufgeräumt war und kein Müll herumlag. Ich war mir nicht sicher, was ich mit ihnen machen sollte, also habe ich sie einfach in meine Büroschublade gelegt“, fügt der Mann hinzu. Aus eigenem Schutz möchte er jedoch anonym bleiben, laut britischem Independent.

Einzigartiger Fund wird bald versteigert

Nachdem der Mann im darauf folgenden Jahr die Firma verlassen hatte, räumte er seinen Schreibtisch aus und packte alles in einen Karton. Darunter befanden sich eben auch die Drehbücher. Heute, nach 26 Jahren, möchte der 60-Jährige echten „Friends“-Fans eine Freude machen und möchte den einzigartigen Fund versteigern. Denn er selbst sein kein großer „Friends“-Fan, wie er zugibt. Dafür hat er sich an ein Auktionshaus gewendet, die für ihn die Drehbücher versteigern werden.

Die Skripte von den Folgen „The One with Ross’s Wedding Part I“ und „The One with Ross’s Wedding Part II“, werden am 12. Jänner 2024 bei Hansons Auctioneers versteigert. Das Auktionshaus ist auf Schmuck, Kunst und Sammlerstücke in Großbritannien spezialisiert.

„‚Friends‘-Fans werden diese Folgen absolut lieben. Sie versetzen uns in das Jahr 1998 zurück, als Ross, Monica, Joey, Chandler und Rachel nach England reisten, um zu sehen, wie Ross seine Verlobte Emily in London heiratet“, erzählt Amanda Butler von Hanson Ross gegenüber The Telegraph. Der Richtwert der Versteigerung liegt bei 600 bis 800 britische Pfund pro Skript. Wer sich wohl am Ende den einzigartigen Fund sichern wird? Wir sind gespannt!