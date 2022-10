Die Welt trauert um eine Musikikone: Jerry Lee Lewis, der als Rock-Pionier in einer Reihe mit Elvis Presley und Chuck Berry stand, ist gestorben. Er wurde 87 Jahre alt.

Neben seiner Musik war der Künstler auch für sein skandalöses Leben bekannt.

Musiklegende Jerry Lee Lewis stirbt mit 87 Jahren

Er galt als der letzte echte lebende Rock’n’Roller: Musiklegende Jerry Lee Lewis ist tot. Sein Pressesprecher bestätigte die Nachricht am Freitag unter anderem dem „Rolling Stone“. Demnach starb Jerry Lee Lewis eines natürlichen Todes in seinem Haus in Desoto County, Mississippi. Seine siebente Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, sei bei seinem Tod an seiner Seite gewesen.

Jerry Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte und war – neben Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard – einer der vier Könige des Rock’n’Roll. Bereits in den 50er-Jahren wurde er zu einem Star. Seinen großen Durchbruch hatte er 1957 mit dem Hit „Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On“, dessen Lyrics so provokativ waren, dass ihn einige Radiosender anfangs nicht spielen wollten. Sein größter Hit war der Song „Great Balls of Fire“.

Skandalöses Leben

Doch Lewis war nicht nur für seine Hits berühmt, sondern auch für seine wilden Auftritte, die Dramen und Skandale in seinem Privatleben. Der Musiker war siebenmal verheiratet und hatte sechs Kinder. Besonders skandalös war aber nicht die Anzahl seiner Ehen, sondern, die Tatsache, dass er mit 22 Jahren seine 13-jährige Großcousine Myra Gale Brown heiratete. Eine Ehe, die in Großbritannien einen Sturm der Entrüstung auslöste und Lewis dazu zwang, seine Tournee am dritten Abend abzubrechen. Medienberichten zufolge war er berüchtigt dafür, Konzerte in letzter Minute abzusagen. Mehrere Live-Auftritte beendete er, indem er seinen Flügel anzündete.

Der Musiker mit dem Spitznamen „The Killer“ stand noch im hohen Alter auf der Bühne und begeisterte seine Fans. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings sehr ruhig um den Musiker. Zuletzt hatte er, unter anderem nach einem Schlaganfall 2019, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Stars zollen Tribut

Zahlreiche Stars melden sich zum Tod des Musikers zu Wort. So schreibt beispielsweise Elton John auf Instagram zu einem gemeinsamen Bild mit der Musiklegende: „Ohne Jerry Lee Lewis, wäre ich nicht der geworden, der ich heute bin. Er war bahnbrechend und aufregend und er hat das Klavier zu Kleinholz gemacht“. Zudem sei er ein brillanter Sänger gewesen, würdigte der britische Musiker die verstorbene Ikone.

Und auch Rolling-Stones-Rocker Ronnie Wood zollt der Musiklegende auf Instagram Tribut und schreibt: „Möge ‚The Killer’ in Frieden ruhen. Was für ein Mann“. Zudem würdigt Gene Simmons von der Hard-Rock-Band Kiss ihn als „Rebell bis zum Ende“. Ex-Beatle Ringo Starr wünschte den Angehörigen von Lewis „Peace and Love“.