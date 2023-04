Auch wenn der Frühling eigentlich schon längst da sein sollte und uns momentan eher im Stich lässt, heißt das noch lange nicht, dass wir die hübsche Jahreszeit nicht trotzdem auf unseren Nägeln tragen können. Wir zeigen euch hier die beliebtesten Nageltrends, die auf TikTok unter dem Hashtag #springnails zu finden sind.

Vielleicht gelingt es uns damit ja, frühlingshafte Temperaturen zu manifestieren …

Diese Nageltrends für den Frühling gehen auf TikTok gerade viral

In letzter Zeit formen sich auf TikTok immer öfter Nageltrends, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Etwa Glazed Donut Nails, Lipgloss Nails oder Jelly Nails. Jetzt breitet sich der Frühling aus – zumindest in der digitalen Beautywelt. Welche Nageldesigns jetzt besonders angesagt sind, haben wir für euch zusammengefasst.

1. Pastell French Manicure

Auch in diesem Frühling begleitet uns die klassische French Manicure – jedoch mit einem bunten Twist. Die Nagelspitzen sind nämlich in bunte Pastelltöne getaucht. Ob ihr euch für eine einzelne Farbe entscheidet und diese auf jeden Nagel auftragt oder ob ihr die pastellige Palette einmal quer durchmischt, bleibt euch überlassen. Gute Laune versprüht dieses Nageldesigns aber auf jeden Fall! Wer eine ruhige Hand hat, kann die feine Linie selbst mithilfe eines dünnen Pinsels auftragen. Für ein präzises Ergebnis besucht ihr sonst einfach das Nagelstudio eures Vertrauens.

Produkte zum Nachshoppen:

2. Lavender & Grass Nails

Saftige hellgrüne Wiesen, üppiger Lavendel: Der Frühling kann kommen! Auf TikTok kursieren gerade unzählige Videos mit Nageldesigns in diesen frühlingshaften Farben. Für ein sauberes Ergebnis die Nägel vorher gut pflegen, feilen und mit einem Prep-Lack vorbereiten. Gut trocknen lassen und anschließend den farbigen Lack auftragen. Für eine besonders intensive Farbe geht ihr am besten mehrmals mit dem Pinsel über eure Nägel – die einzelnen Schichten aber gut trocknen lassen! Zum Schluss noch ein Klarlack und ihr habt eine lange Zeit eine große Freude mit diesem Trend.

Produkte zum Nachshoppen:

3. Flower Nails

Frühling und Wiesenblumen sind einfach zwei Dinge, die zusammengehören. Deshalb holen wir uns die hübschen Pflanzen nicht nur ins Wohnzimmer und auf unsere Kleidung geprintet – sondern auch auf unsere Nägel. Nahezu jedes zweite Video unter dem Hashtag #springnails zeigt Nageldesings mit richtig Flowerpower. Wer nicht viel Geduld hat, kann auf simple Nailsticker zurückgreifen – davor aber unbedingt einen transparenten oder nudefärbigen Lack auftragen. Habt ihr viel Fingerspitzengefühl, dann malt die Blümchendesigns einfach selbst auf. Dazu tupft ihr die Nagellackfarben auf eine kleine Edelmetallplatte oder einen kleinen Spiegel und nehmt anschließend einen feinen Pinsel oder das runde Ende eines Bobby Pins zur Hand, um die hübschen Blüten zu zeichnen.

Produkte zum Nachshoppen: