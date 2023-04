Herzklopfen, schwitzige Hände, Aufregung – so eine Kennenlernphase ist schon etwas ganz Besonderes! Und Good News: Für einige Single-Sternzeichen läuft es in Sachen Liebe in den kommenden Wochen einfach rund. Sie blühen bei Dates wahrlich auf und können sich auf erfolgreiche Rendezvous einstellen.

Auf welche Tierkreiszeichen das zutrifft, lest ihr hier.

Jungfrau

Die Jungfrau ist aktuell eigentlich nicht wirklich auf Dating eingestellt. Und das, obwohl Single-Jungfrauen sich schon länger wünschen, sich endlich wieder mal bis über beiden Ohren zu verlieben. Für sie lohnt es sich nun, über den Schatten zu springen und sich zu verabreden. Denn das Sternzeichen wird höchstwahrscheinlich für diese Offenheit belohnt. Zumindest stehen die Sterne jetzt ganz auf der Seite der Jungfrau-Geborenen. Sie treffen eine Person, die sie so richtig vom Hocker haut. Also nur Mut, liebe Jungfrau. Es warten mit großer Wahrscheinlichkeit schon die begehrten Schmetterlinge im Bauch.

Skorpione

Auch die von Natur aus der sehr selbstbewussten Skorpione haben in den kommenden Wochen Glück beim Dating. Sie treffen möglicherweise sogar auf „the One“. Ob daraus tatsächlich eine Beziehung entsteht, wird die Zukunft zeigen, aber fest steht: das Sternzeichen darf sich auf harmonische Dates freuen. Gar nicht so selbstverständlich, denn nicht alle Dating-Partner:innen kommen mit der teils impulsiven Art des Skorpions zurecht. Doch die Sterne sind in nächster Zeit auf ihrer Seite und es matched einfach.

Widder

In Sachen Dating ist dem Widder grundsätzlich Humor sehr wichtig. Er liebt es, bei einem Treffen mit seinem Gegenüber ausgiebig zu lachen. Und das kann das Sternzeichen in kommender Zeit auch. Denn der Widder trifft auf eine Person, die ihn so richtig flasht. Und das eben nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch in Sachen Mindset. Nun heißt es für das Feuerzeichen aber auch: nur nicht schüchtern sein. Es ist der richtige Zeitpunkt, um bei Dates auch mal in die Offensive zu gehen.