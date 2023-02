Jeder Topf, braucht seinen Deckel – heißt es. Doch tatsächlich kommen manchen Menschen wirklich gut alleine zurecht. Man kann sogar behaupten, dass sie als Single zufriedener sind, als in einer Beziehung. Eine feste Partnerschaft engt sie nämlich zu sehr ein. Auf welche Sternzeichen das zutrifft, erfahrt ihr hier.

Nicht jeder ist für das Single-Dasein geschaffen, aber diese drei Tierkreiszeichen leben dafür, komplett frei zu sein.

Widder

Spontan, freiheitsliebend und selbstständig – das beschreibt das Wesen des Widders. Und es scheint fast so, als sei „Flowers“ von Miley Cyrus aktuell seine Hymne! Dem Widder ist seine Me-Time einfach sehr wichtig, weshalb er in Beziehungen oft ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn er alleine sein will. Er ist als Single einfach zufriedener, wenn er niemandem Rechenschaft ablegen muss. Zudem kann sich der Widder solo optimal auf seine Karriere konzentrieren. Was dem zielstrebigen Sternzeichen durchaus gelegen kommt.

Wassermann

Es heißt ja immer, Wassermänner seien perfektionistisch, organisiert und auch ziemlich wählerisch. Sie stehen einfach mit beiden Beinen im Leben und erwarten sich das auch von ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten. Eine Partnerschaft „brauchen“ sie daher definitiv nicht. Und bevor Wassermänner mit irgendjemanden zusammen sind, bleiben sie viel lieber alleine. Denn hey, alleine heißt nicht gleich einsam. Das Sternzeichen ist kein Kind von Traurigkeit und weiß das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Jungfrau

Jungfrau-Geborene sind mega ehrgeizig und haben ihre Ziele stets klar vor Augen. Sie sind deshalb auch echte Workaholics. Doch Arbeit und Beziehung passt für Jungfrauen irgendwie nicht so ganz zusammen. Sie blühen deshalb als Single so richtig auf. Denn nur so können sie sich voll und ganz auf ihre großen Ziele konzentrieren. Bevor sich die Jungfrau in eine Partnerschaft zwängen lässt, die ihrer Karriere im Weg stehen könnte, lebt sie sich lieber als unabhängiger Single aus.