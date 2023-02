Vor etwa zwei Jahren sorgten schockierende Schlagzeilen über Armie Hammer für großes Aufsehen. Mehrere seiner Ex-Freundinnen warfen ihm nämlich vor, sie missbraucht zu haben und einen Kannibalismus und Gewalt-Fetisch zu haben. Bisher wies der Schauspieler jegliche Vorwürfe von sich.

In einem aktuellen Interview spricht er nun zum ersten Mal vollständig über die Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe.

Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe

Anfang 2021 erzählte eine der Ex-Freundinnen des Schauspielers gegenüber Page Six von seinem beängstigenden Verhalten. „Er hat ein paar Dinge mit mir gemacht, die mir nicht gefallen haben“, erzählte die Ex-Freundin Courtney Vucekovich. „Aus Gott weiß was für Gründen hat er mich davon überzeugt, dass diese Dinge in Ordnung sind und er hat mich in einige gefährliche Situationen gebracht, in denen es mir nicht gut ging, in denen er stark getrunken hat und ich nicht so getrunken habe, und das hat mir Angst gemacht. Ich habe mich nicht wohlgefühlt.“

Dann erzählte auch eine andere Ex-Freundin von beunruhigenden Situationen. Paige Lorenze beschrieb, dass Hammer ihr ein „A“ einritzte. „Seine Handlungen und sein Verhalten sind gefährlich und emotional und psychologisch schädlich. Er behauptet, die Leute würden ihn beschimpfen und sollten sich nicht zu seinem Sexualleben äußern, aber BDSM ist nur ein Vorwand für ihn, um Frauen zu verletzen. Man kann durch einvernehmlichen Sex genauso traumatisiert werden. Es ist inakzeptabel, dass er Frauen dazu zwingt, sich von ihm verletzen zu lassen“, so Paige.

Nur wenig später beschuldigte eine Frau namens Effie, dass der Schauspieler sie vergewaltigt habe. „Am 24. April 2017 hat Armie Hammer mich über vier Stunden lang in Los Angeles gewaltsam vergewaltigt, wobei er meinen Kopf wiederholt gegen eine Wand schlug und mein Gesicht mit Blutergüssen verletzte. Er hat auch andere Gewalttaten gegen mich verübt, denen ich nicht zugestimmt habe“, beschrieb die Frau. All diese Anschuldigungen hatte der „Call Me by Your Name“-Darsteller bisher abgestritten.

Armie Hammer äußert sich erstmals vollständig

In einem Interview mit Air Mail spricht er nun zum ersten Mal ganz offen über die Situation, bestreitet jedoch weiterhin jegliches kriminelle Verhalten. Air Mail erzählt er, wie seine Vorliebe für BDSM entstanden sei. So soll er mit 13 Jahren von einem Jugendpastor in seiner Kirche missbraucht worden sein. „Was das für mich bedeutete, war, dass es Sexualität in mein Leben brachte, und zwar auf eine Art und Weise, die völlig außerhalb meiner Kontrolle lag“, so Hammer. „Ich war in dieser Situation machtlos. Ich hatte keinen Einfluss auf die Situation. Meine Interessen gingen dann dahin: Ich will die Kontrolle über die Situation haben, sexuell.“

Im Interview bestritt er weiterhin die Vergewaltigungsvorwürfe von Effie und behauptete, dass die angebliche Vergewaltigung ihre Idee gewesen sein soll. „Sie hat alle Details geplant, bis hin zu dem Starbucks, bei denen ich sie treffen würde, wie ich ihr nach Hause folgen würde, wie ihre Haustür offen und unverschlossen sein würde und ich hereinkommen würde, und wir würden uns auf etwas einlassen, was man eine ‚einvernehmliche, nicht-einverständliche Szene'“, so der „Tod auf dem Nil“-Darsteller.

„Ich habe Menschen benutzt“

Er gab zu, dass er seinen Ex-Freundinnen Paige und Courtney gegenüber „zu einer Million Prozent“ emotional missbräuchlich gewesen sei. „Ich hatte diese jüngeren Frauen in ihren mittleren 20ern, und ich war in meinen 30ern. Zu der Zeit war ich ein erfolgreicher Schauspieler. Sie waren glücklich, einfach nur mit mir zusammen zu sein und haben zu Dingen Ja gesagt, zu denen sie von sich aus vielleicht nicht Ja gesagt hätten. Das ist ein Ungleichgewicht der Macht in dieser Situation“, erläutert der Schauspieler.

Er soll damals einen „sehr intensiven und extremen Lebensstil“ gehabt haben. Er habe sie mitgenommen „in den Wirbelwind aus Reisen und Sex und Drogen und Emotionen“. Doch sobald er fertig war, habe er sie einfach abgesetzt und ist weitergezogen. „Ich bin hier, um zu meinen Fehlern zu stehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich ein Arschloch war, dass ich egoistisch war, dass ich Menschen benutzt habe, damit ich mich besser fühle, und als ich fertig war, bin ich weitergezogen“, fährt der 36-Jährige fort.

Von seiner Frau ließ sich der Schauspieler im Jahr 2020 scheiden. Aus der Beziehung entstanden auch zwei Kinder. Nur ein paar Monate nach der Scheidung wurden die Vorwürfe gegen ihn erhoben. Daraufhin verlor er seine Agentur und Filmprojekte.