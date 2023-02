Happy News aus Hollywood! In „The Tonight Show“ verkündete „Game of Thrones“-Star Kit Harington, dass er und seine Frau Rose Leslie ihr zweites Kind erwarten.

Das Paar lernte sich am Set von „Game of Thrones“ kennen.

Kit Harington und Rose Leslie erwarten zweites Kind

Während seines Besuchs in „The Tonight Show“ am Freitagabend ließ der 36-Jährige überraschend die Bombe platzen. Gerade noch sprach der 36-Jährige über seinen 2-jährigen Sohn, dessen Name noch nicht bekannt ist. Und dann bestätigte er aus dem Nichts die freudige Nachricht. „Er ist kurz davor, den Schock seines Lebens zu bekommen, nämlich, dass er gleich einen Bruder oder eine Schwester bekommt“, so Kit.

Er selbst freue sich natürlich. Trotzdem habe er Angst, einen neuen kleinen Menschen in der Familie willkommen zu heißen. „Weißt du, mit dem ersten Baby läufst du neun Monate lang auf Wolken und tanzt durch Felder und Gänseblümchen“, erklärt der „GoT“-Star. „Diesmal kommt der Realitätscheck viel schneller und man denkt sehr schnell praktisch.“

„Wir versuchen, ihn darauf vorzubereiten“

Sein 2-jähriger Sohn könnte mit den News allerdings noch gar nichts anfangen. Kit und seine Frau versuchten dem Kleinen das Konzept eines Geschwisterchens zu erklären. Vergeblich. „Wir versuchen, ihn darauf vorzubereiten, und wir zeigen auf Roses Bauch und sagen: ‚Mummys Baby, Mummys Baby‘, und er zeigt auf seinen Bauch und sagt: ‚Mein Baby, mein Baby'“, beschreibt der britische Schauspieler.

Rose und Kit lernten sich 2012 am Set von „Game of Thrones“ kennen. Im September 2017 gaben die beiden dann ihre Verlobung bekannt. Im Juni 2018 heiratete das „GoT“-Pärchen in Aberdeenshire in Schottland. Das Paar hat bereits einen gemeinsamen Sohn. Doch dessen genaues Geburtsdatum hat es nie offiziell bestätigt.