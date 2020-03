View this post on Instagram

GRIMME-PREIS!!! 🏆🏳️‍🌈 Nachdem ich meine Tränen wieder in den Griff bekommen habe, möchte ich mich erst einmal bei EUCH bedanken! Ihr habt es geschafft „Prince Charming“ so groß werden zu lassen! Tausend Dank für den nicht endenden Support und die ganze Liebe von Euch♥️ Ich bedanke mich bei @tvnow.de & @seapointproductions , die den Mut hatten, diese fabelhafte Staffel zu produzieren! Es war mir ein Fest mit Euch! @grimme_institut Ich kann nicht in Worte fassen, was mir diese Anerkennung bedeutet , herzlichsten Dank ♥️Ich bedanke mich bei meinen 20 Männern, die es mir so leicht gemacht haben so zu sein wie ich bin und mich so toll akzeptiert haben ☺️und natürlich danke ich @vox , dass wir nun auch im linearen Fernsehen zu sehen sein werden und zwar ab dem 20.April 2020!!! 🤴🏼🤴🏼🤴🏼 Ich fühle mich geehrt und bin sprachlos, dieser Preis ist für die Community und für alle Supporter!!! AUF DIE LIEBE ♥️ . . . #grimmepreis #marl #princecharming #tvnow #vox #nicolaspuschmann #liebeistschwul #award #seapoint #blessed #loveislove #gaybachelor #hamburg #düsseldorf