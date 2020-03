Ist Sophie Turner tatsächlich schwanger? Neue Fotos, welche die Schauspielerin mit Ehemann Joe Jonas beim Shoppen zeigen, sprechen zumindest dafür.

Denn wie die Paparazzo-Bilder beweisen, besuchte das Paar kürzlich ein Kinder-Geschäft in Los Angeles, um dort Baby-Kleidung einzukaufen.

Sophie Turner und Joe Jonas besuchen Geschäft für Baby-Kleidung

Bereits Anfang des Jahres machten Gerüchte die Runde, die behaupteten, Sophie Turner wäre schwanger. Weder die Schauspielerin noch ihr Ehemann Joe Jonas äußerten sich bislang zu einer möglichen Schwangerschaft. Nun erwischten Paparazzi das Paar dabei, wie es ein Kinder-Geschäft in Los Angeles besuchte. Dort sollen die beiden schließlich verschiedene Kleiderteile für Babys begutachtet haben. Zudem ist auf einem der Bilder, die Daily Mail vorliegen, zu erkennen, wie Sophie Turner eine kleine Bomber-Jacke in den Händen hält. Laut den Berichten der britischen Zeitschrift kamen die beiden aber schlussendlich ohne Einkäufe aus dem Geschäft. Besuchte das Paar das Baby-Geschäft also nur aus Neugier? Fans wollen sich nach diesen Fotos dennoch ziemlich sicher sein: Sophie erwartet Nachwuchs.

Insider bestätigte Schwangerschaft bereits

Ein Insider bestätigte die Schwangerschaft bereits vor einem Monat gegenüber JustJared. “Sophie entscheidet sich bereits aktiv für bestimmte Outfits, die sie auf roten Teppichen und im Privaten tragen kann und die ihrer sich verändernden Figur gerecht werden“, lautete das Statement der Quelle. Ein Baby würde das Liebesglück von Sophie und Joe komplett machen. Die beiden lernten sich 2016 in einer Bar in London kennen und lieben. Im September 2017 verlobten sich das Paar. Im Juni 2019 folgte schließlich die Hochzeit.