View this post on Instagram

Hier kommt euer Bild zum Hassen, zum beleidigen. Fühlt euch frei und haut alles raus, wenn es euch damit besser geht!!!! Ich hab mir mal kurz überlegt wie ich anfangen soll. Ob nett gesonnen oder richtig wütend. Ich glaube mit irgendwas dazwischen. Ja man kann mich kritisieren, das ich es so schnell gemacht habe !!! Aber das war’s auch schon ! Denn ihr wisst nicht was Natalie und ich am Flughafen geredet haben. Oder etwa doch ?🤔 Ich hasse es mich zu rechtfertigen, aber da ihr einfach hatet und urteilt ohne Fakten zu kennen, muss ich einfach sagen wie es war. Das könnt ihr auch gern Natalie fragen !!! Sie wollte das ich mir schnell über meine Gefühle klar werde und das sie mich egal, wie ich mich entscheide nicht hassen wird und sie das versteht! Nun gut sie ist sauer und das auch zurecht. Ich habe aber auch zu ihr gesagt, wenn ich das Gespräch zu Steffi suche und ich merke vorher schon, das sich meine Gefühle bestätigen, dann werde ich egal, wie das Gespräch ausgeht, nicht bei ihr ankommen und sie als zweite Wahl nehmen. Ja ich habe sie damit verletzt und das tut mir schrecklich leid !! Wenn ich gewusst hätte wie weit die Gefühle bei allen gehen hätte ich früher die Reisleine gezogen. Aber Gefühle kann man nicht kontrollieren !!! Oder könnt ihr das ?? Wenn ja sagt mir bitte wie das geht, denn ich konnte das nicht ! Ihr könnt mich dafür hassen auch wenn ihr kein Recht habt. Aber ich hasse mich schon selber dafür und denkt nicht ich hätte mich damit nicht selber verletzt !!!! Ja ich habe mich schnell entschieden !!! Aber was hätte warten gebracht ??? Hätte ich beide zappeln lassen sollen !!? Ja das wäre ein Arschloch verhalten gewesen !!! Das Steffie immer noch Gefühle hatt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte sie sagt verpiss dich. Jaaaa schreibt darunter, das hätte sie auch tun sollen. Und ihr mit euren 12 Stunden als ob das für mich da schon abgehackt war !!! Aber ihr seid das letzte wenn ihr mir sowas unterstellt. Glaub nicht ich bin heimgekommen und hier Friede Freude Eierkuchen einen scheiß wisst ihr wie es mir ergangen ist !!! Nur weil ihr was hört oder jemand was sagt muss das nicht so gewesen sein. Weiter gehts in den Kommentaren ..