Seit 2016 sind Sophie Turner und Joe Jonas ein Paar. Im Mai letzten Jahres haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Nun sollen sie den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen.

Denn Sophie Turner soll bereits schwanger sein.

Sophie und Joe erwarten Nachwuchs

Die Schauspielerin und der Musiker sind seit 2016 liiert, verheiratet seit Mai 2019. Die beiden halten ihre Beziehung nicht aus der Öffentlichkeit. Fans wissen so immer, wo die beiden gerade stehen. Zuerst waren sie verlobt, dann verheiratet und nun soll Sophie schwanger sein. Die stets wachsende Liebesgeschichte der beiden Promis freut nicht nur Fans, sondern auch ihren Bekanntenkreis.

“Das Paar geht mit der Sache sehr gelassen um, aber ihre Freunde und Familie sind sehr aufgeregt für sie.” so ein Insider gegenüber Just Jared. Die Baby-News wurden somit von einem anonymen Bekannten ausgeplaudert, der sich mit Einblicken in das Leben der beiden nicht zurückhält: “Sophie entscheidet sich bereits aktiv für bestimmte Outfits, die sie auf roten Teppichen und im Privaten tragen kann und die ihrer sich verändernden Figur gerecht werden.”

Offizielle Bestätigung fehlt bisher

Zwar dürfte sich der Insider mehr als sicher sein, dass Sophie schwanger ist, hat sich das Pärchen jedoch nicht dazu geäußert. Somit fehlt eine offizielle Bestätigung der Schwangerschaft – nicht nur von dem Paar, auch von ihren Managern. Wir sind gespannt, wann die Turteltauben ihre Baby-News mit uns teilen!