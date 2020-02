Es gibt Menschen, die gehen von Beziehung zu Beziehung. So, als könnten sie nicht alleine sein. Sie verlieben sich in die erste Person, die ihnen über den Weg läuft – auch, wenn sie gerade vergeben sind.

Ob man einer von den Menschen ist, die sich stets in jemand neues verlieben, verrät das Sternzeichen. Also haben wir die drei Sternzeichen aufgelistet, die sich andauernd neu in jemanden verknallen.

1. Fisch

Der Fisch ist sehr naiv und glaubt, nur weil jemand nett ist, verdient er bereits all sein Vertrauen. Er verliebt sich, sobald sein Gegenüber etwas Interesse zeigt. Und selbst, wenn der Fisch bereits in einer Beziehung ist, kann es passieren, dass er sich in jemand anderen verliebt. Das liegt vor allem daran, weil er ein sehr gefühlvolles Wesen ist. Aber durch seine emotionale Art wird er auch oft verletzt.

2. Widder

Er steckt voller Romantik. Der Widder ist eines von den Sternzeichen, die für eine Beziehung komplett alles tun würden. Er investiert viel Zeit und Gefühle, weil er findet, dass es das wert ist. Nur kostet es dem Widder viel Kraft, da er sich ständig in jemand neues verliebt.

3. Waage

Die Waage gehört zu den Sternzeichen, die besonders treu sind. Wenn es ihnen in einer Beziehung gut geht, dann gehen sie davon aus, dass es dem Partner genauso geht. Wenn sie jedoch das Gefühl haben, es gibt jemanden anderen, der sie mehr interessiert, dann lassen sie ihr Gegenüber sofort fallen. Ihre Stimmungslage kann sehr schnell wanken und ist kaum einzuschätzen. Die Waage verliebt sich einfach oft neu und vergisst währenddessen auf die Gefühle ihres eigentlichen Partners zu achten.