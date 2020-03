Schock für Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk! Denn wie ihre Mutter nun gegenüber Bild erzählte, wurde die 23-Jährige vor kurzem mit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert.

Laut ihrer Mutter Viktoria Volk litt zudem auch Nathalies Großmutter an Krebs und musste sich die Gebärmutter schließlich entfernen lassen.

Schock-Diagnose bei Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk. Wie ihre Mutter nun im Interview mit der Bild Zeitung verriet, erkrankte die 23-Jährige vor kurzem an Gebärmutterhalskrebs. Aktuell befinde sie sich in einem frühen Stadium von Krebs im Uterus. “Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen”, erklärt Viktoria Volk im Gespräch mit der Bild. Nathalie selbst, äußerte sich jedoch noch nicht zu der Diagnose. Derzeit hält sie sich an der US-Westküste auf, wo sie Anfang 2018 ihr Schauspielstudium begann. Aufgrund ihrer Krebs-Diagnose zurück nach Deutschland zu reisen, sei für Nathalie ihrer Mutter zufolge keine Option. “Sie ist in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen. Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt.”

Nathalie Volk: Heimliche Hochzeit mit Frank Otto?

Auch Nathalies Freund Frank Otto kommentierte die Schock-Diagnose noch nicht. Seit März 2018 ist die Ex-GNTM-Kandidatin mit dem Medienunternehmer glücklich verlobt. Als vor kurzem Hochzeitsfotos der beiden im Netz kursierten, gingen Fans davon aus, die beiden hätten sich still und heimlich das Ja-Wort gegeben. Allerdings dementierten die beiden nur wenige Tage später eine Hochzeit und kündigten an, dies “bald nachholen” zu wollen.