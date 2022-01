Laut Horoskop passen einige Sternzeichen freundschaftlich einfach besser zueinander als andere. Sie ergänzen sich in ihrem Charakter, verstehen sich oft auf Anhieb, sind immer füreinander da und sind deshalb oft die besten Freunde.

Diese Tierkreiszeichen passen freundschaftlich einfach am besten zueinander.

Stier und Jungfrau

Der Stier setzt sich oft viel zu hohe Ziele, die er oft nicht erreichen kann. Deshalb braucht er Freunde, die ihn auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Gerade die Jungfrau versteht den großen Ehrgeiz des Stiers, weil sie mit ihrer perfektionistischen Ader oft mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat. Charakterlich sind sich die beiden Sternzeichen sehr ähnlich, wenn es um das Erreichen ihrer Träume und Ziele geht. Weshalb sie besonders sensibel aufeinander eingehen und sich gegenseitig auffangen können, falls etwas nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft.

Krebs und Wassermann

Der Krebs ist ein sehr sensibles Sternzeichen, das seine Gefühle hinter einer harten Fassade versteckt. Er braucht einen Freund, der seine Grenzen und eigensinnige Art akzeptiert und damit umgehen kann. Trotzdem braucht der Krebs gleichzeitig jemanden, der ihn auch hin und wieder aus seiner Komfortzone bringt, wofür sich der Wassermann am besten eignet. Der Wassermann hingegen braucht jemanden, der seine einfallsreiche und impulsive Art ausgleicht. Die vorsichtige und wohlüberlegte Art des Krebses bewahrt den Wassermann oft vor großen Fehlern.

Skorpion und Zwilling

Gegensätze ziehen sich auch in der Freundschaft an. Während der Skorpion sich oft Sorgen darüber macht, was andere Menschen über ihn denken, verschwendet der Zwilling keinen Gedanken daran. Zwillinge haben Spaß und lassen sich dabei von nichts und niemanden aufhalten. Diese positive Lebenseinstellung schwappt auch auf den Skorpion über. Doch aufgrund ihrer großen Lebensfreude tendieren Zwillinge dazu, immer sehr gutmütig zu sein und in jeder Person etwas Gutes zu sehen. Deshalb wird das Sternzeichen auch oft ausgenutzt. Aber der Skorpion durchschaut das meist sofort und steht dem Zwilling mit Rat und Tat zur Seite.