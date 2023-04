Reality-Fernsehen ohne die Kardashians ist eigentlich undenkbar. Denn ihre eigene Show hat die Familie mittlerweile seit mehr als einem Jahrzehnt. Doch wenn man einem Post von Khloé Kardashian glauben darf, ist die Superstar-Familie auch an anderen Shows interessiert.

Insbesondere „Love is Blind“ hat es der 38-Jährigen offenbar angetan.

Sind die Kardashians schon bald bei „Love is Blind“?

Jetzt einmal ehrlich: wenn es um trashiges Dating-Reality-TV geht, kann kaum ein Format mit „Love is Blind“ mithalten. Denn die Show, bei der Paare sich kennenlernen, ohne einander zu sehen, hat wirklich alles: Dramen, Intrigen, Herzschmerz, große Gefühle und Hochzeitsfeiern. Und nicht zu vergessen jede Menge schmutzige Geheimnisse. Und so wie es aussieht, sind wir nicht die einzigen, die dem „Love is Blind“-Hype längst verfallen sind. Denn in einem neuen Instagram-Post entpuppt sich ausgerechnet Reality-Star Khloé Kardashian als großer Fan der Serie.

Bei einem Event posiert sie nämlich mit Ex-Kandidatin Alexa aus Staffel drei und lässt ihr inneres Fangirl raus. Denn sie stellt gleich mehrere Fotos von den beiden online und nennt Alexa ihren „Twin“. Aber damit noch nicht genug. Denn offenbar ist Khloé nicht nur ein Fan der Serie, sie wäre auch gerne ein Teil davon. Denn zu den Fotos schreibt sie: „Ich denke, einige von uns Single K-Schwestern sollten zu LIB gehen. Was meint ihr dazu?“ Mit den Singles unter den Kardashian-Schwestern meint sie offenbar nicht nur sich selbst. Denn auch Khloés ältere Schwester Kim ist offiziell ja derzeit Single. Gibt es also vielleicht schon bald ein „Love is Blind“-Kardashian-Special?

Fans wünschen sich „Love is Blind“-Promi-Ausgabe

Wohl eher nicht, vermuten zumindest viele Fans online. Denn die Stimme der Kardashian-Schwestern sei einfach zu leicht zu erkennen, kommentieren viele. Die notwendige Anonymität in den Pods wäre dadurch einfach nicht möglich. Dennoch wäre eine Teilnahme der Kardashians ein Highlight für viele Fans. „Eine Kardashian-Staffel von ‚Love is Blind‘ würde das Internet brechen“, schreibt etwa eine Userin.

Doch andere gehen noch weiter. Denn in den Kommentaren zu dem Post träumen viele schon von einer „Love is Blind“ Celebrity Edition. „Es wäre so wild, wenn sie eine Promi-Ausgabe von ‚Love is Blind‘ machen würden“, schreibt eine Userin. Sollte es zu dieser jedoch nicht kommen, haben einige auch einen Plan B. „Du könntest der Host sein. Niemand glaubt so sehr an die Liebe wie du!“, kommentiert ein User. Ob der Reality-Star daran Interesse hätte, ist aber nicht bekannt. Erfahrung als Moderatorin hätte sie aber auf jeden Fall; schließlich war Khloé nicht nur der Host ihrer eigenen Show „Revenge Body“, sondern war beim amerikanischen „X Factor“ Co-Host.