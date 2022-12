Bad Hair Days haben diesen Winter nichts zu melden! Viel lieber hüllen wir unser Haupt in die trendigsten Kopfbedeckungen. Hier sind unsere Top 5 Mützen-Trends zum Nachshoppen.

So easy wird aus einem Bad Hair Day ein Feel Well Day!

Die Top 5 Mützen für den Winter

Stylish durch die kalte Jahreszeit – mit diesen 5 Trends klappt’s:

1. Baretts

Etwas Paris Feeling bringen wir jetzt mit dem Barett aka der Baskenmütze auf die Straßen. Kein Teil schafft es so easy, eine charmante Künstler-Note in unser Styling zu zaubern. Mit den Haaren über den Ohren getragen und Stylepartnern wie dem XL-Schal, wird die Mütze auch schön wintertauglich.

2. Balaclavas

Die einst verpönte Sturmhaube hat sich mittlerweile zum Trendteil gemausert. Besonders süß finden wir die Version im DIY-Look.

3. Baseball Caps

Wenn der Wind uns um die Ohren pfeift, müssen wir nicht auf unsere Lieblings-Cap verzichten. Fashionistas finden einfach kreative Wege, um das Sommerteil wintertauglich zu stylen. Zum Beispiel, indem die Haare nach vorne über die Ohren getragen werden. Die Cap gilt sozusagen als Befestigung. Lässig sieht das Teil auch mit einem Kälteupgrade, wie Hoodie oder Schal darüber aus.

4. Bunte Beanies

Der Klassiker unter den Ohrenwärmern ist auch diesen Winter wieder mit dabei. Diesmal als Statement-Teil in bunter Wohlfühl-Optik.

5. Bucket Hats

Der Fischerhut-Trend geht im Winter in die nächste Runde. Mittlerweile gibt es das gute Teil in sämtlichen Materialien und Varianten von schmaler bis zu breiter Krempe. Im Winter begleitet er uns vor allem in kuschlig warmen Materialien von Wolle bis Kunstfell.