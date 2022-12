Fashionmäßig gibt es in der Rockszene jetzt keine Zwischenlösungen mehr – also ciao, Midi, Bella Hadid und Co. surfen jetzt die ganz große Maxiwelle! Mit ihm Gepäck haben Sie einfache Röhrenstile von lässigem Denim bis grungigen Tube. Et voilà, die Top 4 Maxirock-Trends und 10 Teile zum nach shoppen.

So wird der XXL-Rock perfekt inszeniert.

Vom Slip Skirt bis zum langen Jeansrock feiert der Maxirock sein Comeback

Midisäume bei Röcken dominieren seit Jahren – diesen Winter wird damit aufgeräumt! Die Saumlänge wird jetzt entweder in Mini oder eben Maxi getragen; Letzteres gilt dann, wenn der Skirt mindestens bis zum Knöchel fällt. Und diese Teile rocken wir dann vom Office bis zum Club! Besonders gut zur Geltung kommen die Maxiröcke in Kombi mit Tops in Y2K Manier (das heißt: Mesh Tops, Cut-outs, oder mit Batikmuster); Flats sorgen für die sportliche Note. Wer seinen Maxi-Skirt officetauglich machen will, stylt ihn mit XL-Blazer und Taillengürtel. Und auch bei kühlen Temperaturen müsst ihr nicht auf das maximale Sommerpiece verzichten. Mit farbenprächtigen Pullis, Long Knits und Socken in den Sandalen wird der Makro-Rock kältetauglich.

Und hier sind die Top 4 Trends der Maxiröcke

1. Lässiger Denim

Die wohl kultigste Auferstehung der 2000er ist der lange Jeansrock. Bequemer und natürlich auch sexier wird der nicht ganz so dehnbare Stoff mit Schlitz. Den lässigen Touch geben die ausgefransten Nähte, wie uns Style-Queen Anna Winck zeigt. Mit flauschigen Kombipartnern und Boots wird der XL Skirt wintertauglich.

2. Sportlicher Cargo

Das Nächste dank Y2K-Trend erfolgreich wiederauferstande Teil ist der Cargorock. Kultige Gruppen wie TLC und Destinys’s Child fegten mit ihm durch Viva und MTV. Wir bringen damit jetzt jede Menge Girlpower auf die Straßen. Das It-Piece stylen wir wie Emili Sindlev mit nostalgischem Zubehör wie Beuteltasche und Hemd in Batikoptik. Das Schuhwerk halten wir sportlich bis opulent, heißt Sneakers, Plattform-Heels bis Keilsandalen.

3. Sexy Leder

Etwas sinnlicher wird der Maxirock Trend mit Ledermaterial. Bella Hadid trägt ihren hüftig und ausladend geschnitten. Natürlich bietet sich bei Hüftrocken ein Bauchblitzer praktisch an. Im Winter tun es aber auch Meshtops, die den Rock auf Y2K pushen. Verruchter wird es, wenn ihr wie Bella bei einer schwarzen Gesamtposition bleibt. Dazu kombinieren wir derbe Plateau-Boots.

4. Grungiger Tube

Eng und doch bequem, in Maxilänge und auf den Hüften getragen – so wurde der Schlauchrock in den 90ern dank Stars wie Gwyneth Paltrow oder Winona Ryder zum Kult. Gestylt wird der Rock jetzt am besten in seiner originalgetreu aufgelegten Version wie von Influencerin Ines Silva umgesetzt. Die Grunge-Attitüde bekommt sie mit Dr. Martens, Karohemd und Cap easy hin.

Hier haben wir für euch die schönsten Modelle zum Shoppen rausgesucht: