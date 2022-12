An alle hoffnungslosen Romantiker:innen da draußen: Der Dezember wird liebestechnisch fast schon zu kitschig, um wahr zu sein! Kein Wunder, schließlich kuschelt es sich im Winter auch wirklich am besten.

Welche Sternzeichen sich noch in diesem Dezember verlieben, lest ihr hier.

Stier

Auch wenn es so wirkt, als hätte der Stier absolut kein Interesse an Romantik und allem, was dazugehört, schlägt sein Herz definitiv höher, wenn es mit der richtigen Person passiert. Single-Stiere haben das leider schon länger nicht mehr erlebt. Doch diese Durststrecke ist jetzt vorbei! Denn der Dezember bringt dem Sternzeichen gleich mehrere Begegnungen der besonderen Art. Jetzt muss sich das Tierkreiszeichen nur noch entscheiden, welche Person sein Herz am höchsten schlagen lässt. Gar nicht mal so einfach, denn die Auswahl wird sich schon sehr bald vermehren.

Krebs

Romantik ist der zweite Vorname des Krebses. Umso bedauerlicher, dass das Sternzeichen diese Seite schon länger nicht mehr ausleben konnte. Doch damit ist jetzt Schluss! Denn mit der Weihnachtszeit kommt auch die Phase im Leben des Tierkreiszeichens, in der es ihn hinaus in die weite Welt zieht. Oder zumindest bis zum Weihnachtsmarkt. Und wer weiß, zwischen all den Waffeln, dem Punsch und den gebrannten Mandeln versteckt sich vielleicht noch eine weitere süße Überraschung, die die kommenden Feiertage richtig magisch macht.

Zwilling

Langsam aber sicher gibt der Zwilling auf, nach seiner zweiten Hälfte zu suchen. Denn die zahlreichen Nieten, die bisher in seinem Dating-Game dabei waren, sind wirklich frustrierend. Dabei wird es höchste Zeit, dass der Zwilling sein Umfeld noch mal ganz genau mustert. Denn möglicherweise befindet sich die EINE Person, die für Herzrasen und Schmetterlinge im Bauch sorgt, doch ganz in der Nähe des Sternzeichens. Und das Beste: Man muss sich nicht erst neu kennenlernen und erst verstehen, wie der andere so tickt, wenn man sich bereits eine Zeit lang kennt …