Wer den Instagram-Account von Tori Spelling in den vergangenen Wochen beobachtet hat, dem wird wohl auch aufgefallen sein, dass sich das Gesicht der Schauspielerin sehr verändert hat. Fans und Freunde zeigen sich jetzt besorgt, dass die Schönheits-OPs bei der 48-Jährigen Überhand nehmen.

Denn die Schauspielerin ist kaum wiederzuerkennen.

Große Sorge um Tori Spelling

In den 90ern feierte Tori Spelling in der beliebten Fernsehserie “Beverly Hills, 90210” als Donna Martin große Erfolge. Doch seit diesem Karrieresprung ist eine Menge Zeit vergangen – in der sich auch das Gesicht der heute 48-Jährigen sehr verändert hat. Es scheint als wäre eine Schönheits-OP auf die nächste erfolgt, bis die Schauspielerin kaum wiederzuerkennen war. So wie jetzt.

Denn wie auf ihren Fotos auf Instagram zu sehen ist, hat Spelling eine deutlich andere Nasen, Lippen und Wangen. Die optische Veränderung der fünffachen Mutter sorgt allerdings eher weniger für Begeisterung. Viele fragen sich, ob die Operationen Überhand genommen haben. Kommentare wie “Hör mit den Fillern auf” oder “Was ist mit deinem Gesicht passiert?” sind unter ihren Bildern zu lesen. Andere wiederum munkeln, dass sie langsam aber sicher zu den Kardashians mutiert, da sie bereits denselben Beauty-Doc wie die berühmte Familie besuchen soll.

Steckt sie in einer Lebenskrise?

Laut der US-Zeitschrift Gazette soll Spelling ganze 250.000 Dollar für die Behandlungen und OPs ausgegeben haben. Viele mutmaßen, dass sich die Schauspielerin in einer Lebenskrise befinden soll und sie sich so neu erfinden könne. Denn ihre letzten TV-Auftritte und Film-Verträge sind schon eine ganze Weile her.

Auch Freunde von Tori sollen mittlerweile schon alarmiert sein. “Die Leute fragen sich, warum sie das Bedürfnis verspürte, so extrem weit zu gehen“, soll ein Insider gesagt haben. Von ihrem Weg abbringen lässt sich die 48-Jährige aber offenbar nicht. Laut der anonymen Quelle, die, wie sie selbst sagt, zum inneren Kreis der Schauspielerin gehört, pfeift sie auf die Meinung anderer. “Tori ist viel selbstbewusster und unabhängiger.”