Manche Menschen brauche nicht unbedingt eine große Sache, um hysterisch zu reagieren. Oft reichen Kleinigkeiten, die sie zur Weißglut bringen. Ein verpasster Bus, langsames Internet oder eine kleine Auseinandersetzung. Dann sollte man möglichst schnell das Weite suchen!

Diese drei Tierkreiszeichen neigen besonders dazu, sich übertrieben laut aufzuregen.

Wassermann

Wassermänner reagieren sehr oft impulsiv und steigern sich so richtig in etwas hinein, das eigentlich nur halb so wild ist! Doch weil man sie nur sehr schwer aus diesem Tunnel rausholen kann, reagieren sie sehr oft hysterisch und beginnen, sich lautstark aufzuregen. Am besten, man lässt ihnen dann kurz Zeit, um wieder runterkommen und innerlich abzukühlen. Denn sonst riskiert man eine öffentliche Szene, die ganz schön unangenehm werden kann.

Löwe

Löwen sind es gewohnt, dass so ziemlich alle nach ihrer Pfeife tanzen. Wenn das mal nicht so ist, weiß dieses Sternzeichen oft gar nicht, wie es reagieren soll. Daher setzt hier auch auf die Hysterie ein und der Löwe wirkt selbst in den nichtigsten Situationen sehr aufbrausend. Etwa, wenn man nun doch in ein anderes Lokal gehen möchte oder einen anderen Film ansehen will. Wie wäre mit etwas Kampfsport zum Ausgleich? Das stellt auch die innere Balance wieder her und man kann auch in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf bewahren.

Jungfrau

Auch wenn dieses Sternzeichen als sehr geerdet gilt, kann es ab und zu vorkommen, dass es in gewissen Situationen den Bezug zur Rationalität verliert und hysterisch wird. Dazu kommt noch, dass Jungfrauen meistens einen großen Hang zum Perfektionismus haben. Selbsterklärend eigentlich, dass sie dann gerne mal die Fassung verlieren und laut schreien, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es eigentlich geplant haben. Um die Mitmenschen in Zukunft etwas weniger zu verschrecken, könnte man es mal mit Yoga und Mediation versuchen…