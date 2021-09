Vor kurzem überraschte Britney Spears mit Verlobungs-News! Damit sie ihr Vermögen auch nach ihrer Hochzeit mit Sam Asghari sichern kann, möchte sie einen Ehevertrag aufsetzen. Doch das geht nur, wenn ihr Vormund – aktuell noch immer ihr Vater – zustimmt.

Um das zu erreichen, verlangt die Sängerin, dass die Vormundschaft für kurze Zeit aussetzt und jemand anderes einspringt.

Britney Spears möchte einen Ehevertag

Dass Britneys Leben nicht gerade einfach ist, haben wir in den letzten Monaten detailliert erfahren. Dadurch, dass sie unter einer Vormundschaft lebt, kann sie nahezu keine Entscheidungen, in denen es um Geld oder Verträge geht, selbst bestimmen. Genauso sieht es jetzt auch bei ihrer bevorstehenden Hochzeit aus. Denn um ihr Vermögen abzusichern, möchte sie einen Ehevertrag aufsetzen lassen.

Laut einem Gericht in Los Angeles hat die Sängerin bereits einen Familienanwalt engagiert, der den Vertrag ausarbeiten soll. Doch damit das auch rechtskräftig ist, benötigt die 39-Jährige die Zustimmung ihres Vormundes. Und das ist in dem Fall immer noch ihr Vater Jamie Spears.

“Da das Verhältnis von Frau Spears zu ihrem Vormund zerbrochen ist, würde eine weitere Beteiligung von Herrn Spears die Möglichkeit behindern, einen Vertrag auszuhandeln und zu vollenden, bei dem sich alle einig sind, dass er in Frau Spears’ bestem Interesse ist”, lautet das Gerichtsdokument.

Jetzt verlangt sie eine Pause der Vormundschaft

Um den Ehevertrag also durchzubringen, möchte Britney, dass die Vormundschaft durch ihren Vater beim nächsten Gerichtstermin, der für den 29. September angesetzt ist, für kurze Zeit pausiert. Stattdessen soll ein vorübergehender Vormund, bei dem sich die Pop-Sängerin sicher ist, dass er dem Ehevertrag zustimmen wird, einspringen.

Doch schon bald könnte der erbitterte Rechtsstreit gegen ihren Vater sowieso ein Ende haben. Denn vor wenigen Wochen gab Jamie Spears an, dass er als Vormund zurücktreten wird. Die Begründung lautete: Seine Tochter sei mittlerweile selbst in der Lage, ihr Leben in die Hand zu nehmen.

Britneys dritte Ehe

Vor etwa zehn Tagen gab Britney Spears auf Instagram bekannt, dass sie mit ihrem Freund Sam Asghari verlobt ist. Dazu postete sie ein kurzes Video, in dem sie stolz ihren Ring präsentiert. “Ich kann es verdammt nochmal nicht glauben!“, schreibt die 39-Jährige darunter. Seit 2016 ist Britney mit dem 27-jährigen Tänzer zusammen.

Die Sängerin war bereits zweimal verheiratet. 2004 heiratete sie ihren Jugendfreund Jason Alexander. Doch die Ehe dauerte gerade einmal 55 Stunden, bevor sie wieder annulliert wurde. Noch im selben Jahr heiratete sie dann Kevin Federline und ließ sich 2007 wieder scheiden. In den drei Jahren Ehe sind ihre beiden Kinder zur Welt gekommen.