Es ist ein bizarrer Vorfall, der derzeit Hollywood beschäftigt. Als Britney Spears in Las Vegas den NBA-Spieler Victor Wembanyama ansprechen möchte, schreitet ein Mitglied seines Sicherheitsteams ein – und schlägt den Popstar.

Britney hat angeblich Anzeige erstattet – und jetzt meldet sich auch der Spieler selbst zu Wort.

„Er hat mich fast umgeworfen und mir fiel die Brille vom Gesicht“

Es sei ein „peinlicher Vorfall“ gewesen, schreibt Britney Spears in einer Instagram-Story. Gemeint ist damit der Moment, in dem sie Mittwochabend in Las Vegas den Basketballspieler Victor Wembanyama erkennt. „Ich erkannte einen Athleten in meiner Hotellobby, als ich zum Abendessen ging. Später ging ich in ein Restaurant in einem anderen Hotel und sah ihn wieder.“

Ein Zufall, den Britney Spears wohl nicht einfach so vorbeiziehen lassen wollte. Stattdessen ging sie laut eigenen Aussagen auf den Basketballspieler zu, um ihm zu seinem Erfolg zu gratulieren. „Es war wirklich laut, also tippte ich ihm auf die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu erregen“, so die 41-Jährige. Was dann passiert, schockiert die Sängerin. „Seine Sicherheitskraft schlug mir dann vor den Augen einer Menschenmenge mitten ins Gesicht, ohne sich umzudrehen. Er hat mich fast umgeworfen und mir die Brille vom Gesicht gerissen.“

In ihrem Statement betont Britney Spears, dass „traumatische Erlebnisse“ nicht neu für sie seien; dennoch will sie diese Aktion nicht einfach so auf sich sitzen lassen. „Ich denke, es ist wichtig, diese Geschichte zu erzählen und die Menschen in der Öffentlichkeit aufzufordern, ein Beispiel zu geben und alle Menschen mit Respekt zu behandeln“, schreibt sie. Denn auch wenn sie verstehen kann, dass Security einschreiten müssen, wenn ein Star belagert wird, war das in dieser Situation einfach nicht der Fall. „Körperliche Gewalt kommt in dieser Welt zu oft vor. Oft hinter verschlossenen Türen. Ich stehe an der Seite aller Opfer und mein Herz schlägt für euch alle!!!“, schließt die 41-Jährige ihr Statement.

Basketballspieler behauptet, Britney Spears habe ihn „gepackt“

Britneys Statement ist übrigens eine Reaktion auf die Schilderungen des betroffenen Basketballspielers. Denn kurz vor dem Post erklärte dieser, dass er keinen genauen Überblick über die Situation hatte. „Es gab eine Person, die mich gerufen hat, aber wir haben vorher mit den Sicherheitsleuten besprochen, ’nicht stehen zu bleiben‘, weil es eine Menschenmenge erzeugen wird“, so der Spieler laut Kens 5 News. „Diese Person rief also ‚Sir, Sir‘, und packte mich von hinten. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil ich geradeaus gegangen bin und mir gesagt wurde, dass ich nicht anhalten soll, aber diese Person hat mich von hinten gepackt. Nicht an meiner Schulter, sie hat mich von hinten gepackt“.

Dass es sich bei der Person nicht um einen anhänglichen Fan oder sogar eine Gefahrensituation, sondern tatsächlich um Superstar Britney Spears handelte, wusste Wembanyama laut eigenen Angaben zunächst gar nicht. Einige Stunden lang war ihm das Ausmaß der Situation demnach nicht klar. „Als ich ins Hotel zurückkam, dachte ich, es sei keine große Sache“, erklärt er. Erst dann wurde ihm aber erklärt, dass es sich bei der Person um Britney Spears handelte. „Zuerst dachte ich: ‚Nein, du machst Witze.‘ Es stellte sich heraus, dass es Britney Spears war. Ich wusste es nicht, weil ich ihr Gesicht nicht gesehen habe. Ich bin einfach weiter geradeaus gelaufen.“

Wie die Auseinandersetzung ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Medienberichten zufolge hat Britney Spears Anzeige erstattet. Laut ihrem Statement hofft sie derzeit auf eine öffentliche Entschuldigung von Wembanyama und seinem Team.