Whoopsie Daisy! US-Popstar Taylor Swift ist bei ihrem Konzert in Tokio am Freitagabend gestolpert und fast die Treppe hinuntergefallen. Ein Video, dass auf Social Media geteilt wurde zeigt, dass die 34-Jährige ihren Konzert-Patzer mit Humor auffasst.

Im Netz kommentieren viele Swifties den Ausrutscher.

Taylor Swift stürzt beinahe

Zuerst der Stuhl, jetzt die Treppen: Ist es etwa eine Pechsträhne, die US-Musikerin Taylor Swift verfolgt? Aktuell ist die 34-Jährige in Tokio unterwegs für insgesamt vier Konzerte ihrer Eras-Tour. Bei ihrem Konzert am Mittwochabend wäre die Grammy-Gewinnerin beim Performen beinahe vom Stuhl gefallen. Zwei Tage später, passiert ihr die nächste Konzert-Panne: Sie stolpert on Stage und fällt die Treppen FAST hinunter. Ein Video, dass aktuell auf der Plattform X die Runde macht, zeigt genau, wie die Sängerin in ihrem langen Kleid Treppen hinuntergeht, die zu ihrer „Folklore“ gehört. Dabei stolpert sie und fängt sich zum Glück selbst wieder auf.

Puh, das schien knapp zu sein! Für einen kurzen Moment halten alle Swifties die Luft an. Doch Taylor scheint den Patzer mit Humor genommen zu haben: „Ich wäre fast von der Folklore-Kabine gefallen, aber ich bin es nicht und das ist mir eine Lehre. Mein Leben ist vor meinen Augen vorbeigezogen“, sagte sie witzelnd zum Publikum. „Es ist alles gut, alles ist in Ordnung, alles ist großartig. Ich bin nur froh, dass ich nicht gestürzt bin“ erklärt sie den Zuschauer:innen gegenüber. Das Publikum atmet schließlich auf und die Show geht weiter!

Fans kommentieren Konzert-Panne

Es dauerte nicht lange und schon erreichte das Video der Konzert-Panne sehr viele Fans auf Social Media. Es ist nicht die erste Panne, die Taylor Swift bei ihrer Eras-Tour unterlaufen ist, weshalb ihre Fans ihre Tour humorvoll auf „Error-Tour“ umbenannt haben. Auf X kommentieren User:innen den Konzert-Patzer der erfolgreichen Musikerin. „Mein neues Lieblingsvideo, in dem Taylor einfach echt und ungeschickt ist, wie der Rest von uns“, schrieb eine Userin der Plattform. „Ich bin so froh, dass Taylor in Sicherheit geblieben ist und weiterhin glänzte„, kommentierte ein besorgter Fan. Jemand anderes hingegen meinte: „Ich bin sehr froh, dass sie nicht heruntergefallen ist. Das hätte wirklich schlimm sein können.„. Für insgesamt vier Konzerte, machte sich Taylor Swift auf den Weg nach Japan. Ihr letzter Auftritt findet heute, am 10. Februar statt.