Das „Game of Thrones“-Universum wird endlich erweitert. Denn Staffel zwei von „House of the Dragon“ steht schon in den Startlöchern – und jetzt gibt es auch schon erste Infos zum Starttermin.

Lange müssen wir nicht mehr warten!

„House of the Dragon“ geht weiter

„Game of Thrones“-Fans aufgepasst: Denn die Geschichte der Targaryens ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Nach der ersten Staffel von „House of the Dragon“, die 2022 erschien, wurden wir als Fans nämlich mit einigen Fragezeichen zurückgelassen. Wie verkraftet Rhaenyra den Tod ihres Sohnes? Wie wird sich der Streit innerhalb der Familie weiterentwickeln? Und wer sitzt am Ende auf dem Eisernen Thron?

Um all diese Fragen wird es wohl in der zweiten Staffel gehen! Dementsprechend groß ist der Hype der Fans jetzt schon. Die Wartezeit wurde in den vergangenen Wochen mit einem ersten Trailer verkürzt, der den Cast rund um Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy und Fabien Frankel in Action zeigte und verdeutlichte: Der Streit wird ziemlich eskalieren.

Starttermin wurde verkündet

Denn in der zweiten Staffel des Prequels gibt es nicht nur fünf neue Drachen, sondern auch einige einflussreiche Familien, die wohl im Streit der Targaryens mitmischen werden. Darunter etwa die Familie Stark, die „Game of Thrones“-Fans ja nur zu gut kennen. Die Vorfahren von Ned, Sansa, Arya und Co werden auch in diesem Streit eine wichtige Rolle als Verbündete spielen.

Bis wir das sehen, müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Denn der Chef von Warner Bros. Discovery für Streaming und Gaming, J.B. Perrette, verriet jetzt schon näheres zum Starttermin. Bei einer Konferenz am Montag enthüllte er nämlich: Die zweite Staffel von „House of the Dragon“ wird bereits im Juni 2024 erscheinen. Das genaue Datum der Premiere enthüllte er zwar nicht, jedoch wissen wir jetzt: Es dauert nur mehr drei Monate, bis wir sehen, wie es weitergeht!