Sonne, Regen, Schnee – Ein Aprilwetter, wie es im Buche steht. Doch warum ist das eigentlich so? Warum spielt das Wetter im April immer so verrückt?

Wir haben die Erklärung.

Aprilwetter: Deshalb spielt das Wetter so verrückt

April, April, der macht, was er will. Wir alle kennen dieses Sprichwort. Und gerade jetzt scheint es mehr denn je zuzutreffen. Denn wenn wir aus dem Fenster schauen, dann macht das Wetter diesen Monat tatsächlich genau das, was es will. Aber warum ist das eigentlich so? Warum scheint die Sonne und zwei Sekunden später schneit es plötzlich? Gibt es dafür einen Grund? Die Antwort ist: Ja!

Das Duell der Lüfte: Kalt vs. warm

Wetter-Experten erklären dieses Phänomen ganz einfach: Derzeit kämpfen warme und kalte Luft gegeneinander. Die kalte Luft will sich einfach nicht verdrängen lassen und das führt dazu, dass wir die unterschiedlichsten Wetterbedingungen erleben. Genauer gesagt ist die Luft noch immer auf Winter eingestellt, während die Sonne aber eigentlich schon ordentlich einheizen will. Hinzu kommt außerdem auch noch ein kalter Nordwind, der zusätzlich kalte Luft zu uns bringt. Der Erdboden wird also schon erwärmt, die Luft oben ist aber immer noch kalt und so prallen eben ziemlich unterschiedliche Temperaturen aufeinander, die dann für heftige Schwankungen sorgen. Von strahlendem Sonnenschein mit fast 25 Grad, über Regenschauer, bis hin zu Graupel- und Schneeschauern. Ein richtiges Aprilwetter eben.

Ein solches Wetter ist für den Frühlingsmonat typisch und nichts Ungewöhnliches, bestätigt auch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Kaltlufteinbrüche wie derzeit, mit Schnee unter 800 Meter, gab es in den letzten Jahren in Österreich in jedem April. Der bisherige met. Frühling ist 0,8 °C kühler als im Mittel der letzten 30 Jahre und 0,4 °C milder als in der Klimaperiode 1961-1990. https://t.co/UfTtQfcj7J — zamg.at (@ZAMG_AT) April 13, 2021

Während wir uns zumindest in dicke Mäntel und Jacken hüllen können, hat das für Pflanzen, allen voran die Blüte, schlimme Auswirkungen. Und in Folge auch für die Obstbauern. Denn der plötzliche Kälteeinbruch führt zu Frostschäden und das Risiko eines Ernteausfalls steigt.

Durch die #Klimaerwärmung blühen Marille, Apfel und Kirsche um zehn Tage früher als vor 30 Jahren. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für #Frostschäden. Bisherige Studien zeigen aber noch keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Erwärmung und Frostschäden. https://t.co/dQiCSLsOog — zamg.at (@ZAMG_AT) April 8, 2021

Wetter in Österreich in den kommenden Tagen

Während wir am Wochenende zumindest wieder einen Hauch von Frühling verspürt haben, müssen wir uns in den kommenden Tagen aber wieder auf einige Aprilscherze in Sachen Wetter einstellen. Denn ab Dienstag (13. April) gibt’s wieder einen heftigen Wettersturz mit Regen, Schnee und Kälte. Den Wintermantel sollten wir also lieber noch nicht zurück in den Schrank hängen! Aber wer weiß, was sich der April noch alles einfallen lässt…