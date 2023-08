In einem Zoo in Tennessee hat ein ganz besonderes Giraffen-Baby das Licht der Welt erblickt. Denn auf dem Fell des Tieres fehlen die sonst so typischen Flecken. Expert:innen gehen davon aus, dass es sich dabei um ein weltweit einzigartiges Exemplar handelt.

Die Frage, ob Giraffen ein braunes Fell mit weißen Linien oder umgekehrt haben, erübrigt sich in diesem Fall wohl.

Einzigartiges Giraffen-Baby in Tennessee geboren

Da staunten die Tierpfleger:innen nicht schlecht: in einem Zoo in Tennessee wurde vor wenigen Tagen ein Giraffen-Baby mit einem ganz besonderen Merkmal geboren. Das Fohlen kam nämlich ohne Flecken zur Welt; dafür aber mit einem einfarbigen, hellbraunen Fell. Damit wurde nicht nur der Tierpark, sondern auch das Tierbaby über Nacht zum Star! „Giraffenexperten glauben, dass sie die einzige einfarbige Netzgiraffe irgendwo auf dem Planeten ist“, teilte der Brights-Zoo in Limestone in einem Facebook-Posting mit.

Zoodirektor Tony Bright wandte sich nach der Geburt des außergewöhnlichen Giraffen-Babys an CBS News: „Die internationale Berichterstattung über unser musterloses Giraffen-Baby hat den dringend benötigten Fokus auf den Schutz der Giraffen gelenkt“, so der Tierpark-Chef. „Wildpopulationen geraten stillschweigend ins Aussterben, wobei allein in den letzten drei Jahrzehnten 40 % der wildlebenden Giraffenpopulation verloren gegangen sind“.

Den Grund für das Fehlen der Netzmusterung gab der Zoo nicht bekannt. Im Jahr 2020 wurden allerdings drei vollkommen weiße Giraffen in Kenya gesichtet. Das weiße Fell führte man damals aber auf Leukismus zurück, also fehlenden Pigmenten im Fell.

Aufruf nach gemeinsamer Namensfindung

Für seinen einzigartigen neuen Bewohner ist der Zoo jetzt auf der Suche nach einem passenden Namen für das Tierbaby. Auf der Facebook-Seite des Tierparks können User:innen zwischen vier Namen in der Sprache Swahili abstimmen.

Zur Auswahl stehen:

Kipekee („Einzigartig“)

Firali („Außergewöhnlich“)

Shakiri („Die Schönste“)

Jamella („Eine von großer Schönheit“)

Diesen Namen lieben die User:innen

Unter dem Posting des Zoos ist mittlerweile eine heiße Debatte entbrannt. Mehr als 20.000 Menschen haben bereits ihre Namenswünsche deponiert. Dabei zeichnet sich bereits ein klarer Favorit ab: Kipikee, also „Einzigartig“. Denn laut der Facebook-Community sei das ein wunderschöner Name, der der außergewöhnlichen Giraffe gerecht wird.

„Ich liebe diesen Namen! Er ist einfach wahr und so einzigartig“, schreibt etwa eine Userin. „Kipikee klingt einfach perfekt für das Kleine“, so eine weitere Person. „Was für ein aufgeweckter Name für ein Neugeborenes“, lautet ein weiterer Kommentar. Eine Nutzerin fügt noch hinzu, dass man mit Kipikee auch gleich einen tollen Spitznamen hätte: Kip!