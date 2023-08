Kurz vor dem Finale der zweiten Staffel ist es jetzt fix: es wird eine dritte Staffel „And Just Like That“ geben. Das bestätigt jetzt der Showrunner Michael Patrick King.

Details über den Inhalt gibt es jedoch noch nicht!

„And Just Like That“: Staffel drei folgt

Nur noch wenige Stunden, bis wir endlich erfahren, ob die Beziehung zwischen Carrie und Aidan wirklich für die Zukunft gemacht ist und wir ENDLICH einen Blick auf Samantha Jones erhaschen dürfen. Denn das Finale der zweiten Staffel „And Just Like That“ wird am 24. August ausgestrahlt. Doch während wir noch den großen Auflösungen aus Staffel zwei entgegenfiebern, hat der verantwortliche Sender Max wohl schon deutlich mehr Pläne für die Zukunft.

Denn kurz vor dem Finale verkündet der Sender, dass das „Sex And The City“-Spin-Off eine weitere Staffel bekommt. „Wir sind begeistert, mehr Zeit im ‚Sex And The City‘-Universum zu verbringen und neue Geschichten über das Leben dieser sympathischen und aufstrebenden Figuren zu erzählen, die von diesen großartigen Schauspieler:innen gespielt werden“, verkündet auch der ausführende Produzent und Showrunner Michael Patrick King.

Bisher kein Startdatum bekannt

Jetzt ist also fix, dass wir Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) und Co auch noch weiter auf ihrem Weg begleiten dürfen. Worum genau es in der dritten Staffel gehen wird – und welche Charaktere wir wieder sehen – ist allerdings noch nicht bekannt. Rund um die zweite Staffel gab es ja einige turbulente Änderungen mit dem Beziehungs-Aus von Che und Miranda, Aidans Rückkehr und Samanthas Gastauftritt, der Medienberichten zufolge im großen Finale passieren soll.

Ob all diese Figuren auch in Staffel drei zurückkehren, bleibt abzuwarten. Doch wenn wir in Staffel zwei eines gelernt haben, dann, dass „And Just Like That“ immer für ein paar Casting-Überraschungen zu haben ist. Mit einer Rückkehr von Samantha Jones hatte zu Beginn der ersten Staffel schließlich auch niemand gerechnet. Wann die Geheimnisse der dritten Staffel gelöst werden, bleibt aber abzuwarten. Denn ein konkretes Startdatum gibt es derzeit noch nicht!

Die aktuellen Folgen von „And Just Like That“ laufen übrigens seit Juni auf Sky!