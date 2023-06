Fans von „And Just Like That“ haben sich seit dem Bekanntwerden, dass Publikum-Liebling Kim Cattrall zurückkehrt, nicht mehr beruhigt. Jetzt haben auch zwei Co-Stars über das Comeback von Samantha gesprochen.

Sie freuen sich darüber, dass der Charakter, wenn auch nur für einen kurzen Auftritt, zurückkommt.

Comeback von Kim Cattrall: Das sagen ihre Co-Stars dazu

Vor etwa zwei Wochen hat sich das Leben von hart gesottenen „Sex and the City“-Fans vollkommen verändert! Denn wie kürzlich bekannt wurde, ist Publikums-Liebling Kim Cattrall in ihrer ikonischen Rolle als Samantha Jones nun doch in der zweiten Staffel des Serienreboots „And Just Like That“ mit dabei. Diese Neuigkeit sorgt vor allem deshalb für eine Überraschung, da ein Comeback von Cattrall aufgrund ihrer andauernden Fehde mit dem Cast und dem Regisseur so gut wie ausgeschlossen war.

Jetzt haben sich zwei von Cattralls Co-Stars zu ihrem Cameo-Auftritt geäußert. Charlotte-Darstellerin Kristin Davis schwärmt gegenüber Daily Mail über die Rückkehr von Samantha. „Wir dachten, dass es für die Fans toll wäre, ein wenig Samantha zu bekommen. Wir wissen, dass sie sie vermisst haben, sie ist ein toller Charakter“. Doch Hoffnung auf eine Wiedervereinigung mit Kims Co-Stars gibt es nicht. „Ich weiß nicht, ob wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Lösung anstreben. […] Wir wissen, dass die Leute sie vermissen und Carrie sie vermisst …“, so Davis.

Dabei gibt die 58-Jährige jedoch zu bedenken: „Ich denke, dass hier vielleicht Hoffnungen geweckt wurden, die möglicherweise sogar zu groß waren. Das war nicht unsere Absicht. Ich hoffe also, dass die Leute nicht enttäuscht werden.“

„Es hat wirklich Freude bereitet“

Auch Sarah Jessica Parker teilt ein paar Gedanken über die kurze Rückkehr ihrer einstigen Freundin Kim Cattrall. „Wir haben uns viele Gedanken über die Wege gemacht, an die Charaktere heranzugehen, die länger nicht mehr zu sehen waren“, so die 58-Jährige laut Daily Mail. „Es war aufregend und wirklich nostalgisch, aber vor allem hat es wirklich Freude bereitet“, fügt die Carrie-Darstellerin noch hinzu.

Doch ganz so wie man vielleicht glauben würde, lief der Dreh nicht ab. Denn Cattrall soll für ihren kurzen Gastauftritt kein einziges Castmitglied gesehen haben. Auch mit Showrunner Michael Patrick King habe sie nicht gesprochen. Dank der TV-Magie wird es also nur für uns als Publikum wieder so sein, als würden Carrie und Samantha miteinander sprechen.

So sieht der Auftritt von Samantha aus

Wie Variety berichtet, ist Samantha im Finale der zweiten Staffel zu sehen. Inhaltlich soll diese Szene zeigen, dass Samantha weiterhin in London lebt, in ihrem Auto sitzt und mit Carrie telefoniert. Sieht also ganz so aus, als würde es doch nicht zu dem großen Treffen der beiden kommen, das am Ende der ersten Staffel geteast wurde. Doch den langersehnten Cameo-Auftritt von Kim Cattrall bekommen die Fans allemal zu sehen! Die neue Staffel von „And Just Like That“ startet übrigens am 22. Juni auf Sky.