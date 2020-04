Während der Corona-Krise steigen die Fälle häuslicher Gewalt. Durch die vielerorts eingeführten Ausgangsbeschränkungen ist es aber gleichzeitig für Opfer schwieriger geworden, aus den eigenen vier Wänden zu entkommen.

Das Unternehmen HUNKS Hauling, Junk & Moving bietet deshalb kostenlose Umzug-Services für Opfer von häuslicher Gewalt an.

Umzugsunternehmen möchte Opfern häuslicher Gewalt helfen

In China stieg die Zahl der Übergriffe im eigenen Haus während der Quarantäne deutlich an und auch in den übrigen Teilen der Welt könne der Lockdown zu einem Anstieg an häuslicher Gewalt führen, wie ein Bericht der New York Times zuletzt veranschaulicht. Deshalb möchte das Unternehmen HUNKS nun all jenen helfen, die sich in ihrem eigenen Haus nicht mehr sicher fühlen können. Die Umzugsfirma, die über 100 Franchises in den USA und Kanada hat, bietet ihren Service für Opfer von häuslicher Gewalt kostenlos an.

Um den Gratis-Umzug beanspruchen zu können, muss ein Schutzhaus den Service beantragen. Jeder, der Opfer von häuslichen Übergriffen ist, sollte sich zuerst an die Polizei oder ein zertifiziertes Schutzhaus wenden. Dieses wendet sich dann an HUNKS und hilft dabei, den Umzug so sicher wie möglich zu gestalten. Die Person, die umziehen möchte, wird während der ganzen Zeit unterstützt.

Österreich: Neue Kampagne gegen häusliche Gewalt

Auch in Österreich sind häusliche Übergriffe während der Corona-Krise ein Thema. Das Thema Gewalt in der Familie sei eines, „das wir besonders ernst nehmen“, sagte Innenminister Karl Nehammer vor kurzem während einer Pressekonferenz. Er verwies auf die von der Bundesregierung gestartete Kampagne „Sicher zu Hause“, bevor er aktuelle Zahlen nannte. Im Jänner seien demnach von der Polizei 937 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen worden, im Februar 874, im März 961, was einem leichten Anstieg im letzten Monat entspricht. Aber der sei es, „der uns alarmiert“, sagte Nehammer.

Die Kampagne „Sicher zu Hause“ soll Hilfestellungen bei gewalttätigen Partnern bieten. So gibt es auf der Website des Innenministeriums umfassende Informationen und Serviceangebote rund um das Thema Gewalt in der Familie.

Wer in Österreich Opfer von häuslicher Gewalt ist, sollte sich einen sicheren Ort in der Wohnung suchen und 133, 112 oder die Frauen-Helpline 0800 222 555 wählen.