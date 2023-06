Stehen die vier Damen aus „Sex And The City“ jetzt doch vor der großen Reunion? Zahlreiche Medien berichten, dass Kim Cattrall, die in der Originalserie die Samantha Jones mimte, nun doch Teil der Fortsetzung „And Just Like That“ sein soll.

Doch das Ganze hat einen Haken.

Ist Kim Cattrall jetzt doch Teil des „And Just Like That“-Casts?

Es ist eine der größten Fragen der TV-Geschichte: was genau ist zwischen Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker passiert? Denn obwohl die beiden vor der Kamera die besten Freundinnen in „Sex And The City“ spielten, gab es seit Jahren Gerüchte über eine Fehde hinter den Kulissen. Beide äußerten sich nur vage zu den Gerüchten. Dass Cattrall aber nicht Teil des Spin-offs „And Just Like That“ war, schockierte Fans dann; auch wenn Sarah Jessica Parker weiterhin betonte, dass es keine Fehde zwischen den beiden gibt.

Cattrall erklärte jedoch 2022 in einem Interview mit „Variety“, dass sie für die neue Serie nicht einmal angefragt wurde. „Ich habe meine Gefühle nach dem möglichen dritten Film deutlich gemacht, also habe ich davon erfahren, wie jeder andere auch – über die sozialen Medien.“ Dass sie inhaltlich erwähnt wurde und über SMS-Nachrichten vorkam, nahm sie locker, doch eines stellte sie damals klar: Eine Rückkehr zu ihrer Rolle als Samantha sei ausgeschlossen. „Es ist stark, Nein zu sagen“, betonte sie damals. Auch Serienschöpfer Michael Patrick King und Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker betonten in der Vergangenheit, dass es für Samantha keine Rückkehr in „And Just Like That“ gäbe.

And Just Like That… ist Samantha Jones wieder da!

Doch all das hat sich jetzt offensichtlich geändert. Denn wie „Variety“ berichtet, kehrt Cattrall doch als Samantha zurück. Wer jetzt aber auf eine große Reunion und die Wiedervereinigung von Charlotte, Miranda, Carrie und Samantha hofft, könnte enttäuscht werden.

(Achtung, es folgen Spoiler für die zweite Staffel!) Laut“Variety“ soll Cattrall nur einen Gastauftritt im Finale der zweiten Staffel haben. Eine Szene lang schlüpfe sie demnach wieder in ihre Rolle. Inhaltlich soll diese Szene zeigen, dass Samantha weiterhin in London lebt und mit Carrie telefoniert. Sieht also ganz so aus, als würde es doch nicht zu dem großen Treffen der beiden kommen, das am Ende der ersten Staffel geteast wurde.

Stattdessen soll der Dreh sogar so weit gegangen sein, dass Cattrall ihren Dialog ohne die restlichen Stars der Show aufnahm. Das heißt, sie sah Sarah Jessica Parker nicht und soll laut Medienberichten auch nicht mit Showrunner Michael Patrick King gesprochen haben. Dank der TV-Magie wird es also nur für uns als Publikum wieder so sein, als würden Carrie und Samantha miteinander sprechen. Ob das überzeugend wird oder man die vermeintliche Fehde doch auch durch den TV spürt, sehen wir dann ab 22. Juni, wenn die zweite Staffel „And Just Like That“ auf Sky startet.