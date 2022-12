Na, habt ihr schon eure Neujahrsvorsätze geschrieben? Manche Sternzeichen haben diese schon seit Wochen bereit – doch sie neigen dazu, es mit den guten Vorsätzen zu übertreiben.

Sie nehmen sich einfach viel zu viel vor!

Krebs

Krebse lieben das Gefühl von einem Neuanfang. Und wohl kaum ein Tag eignet sich dafür so gut wie der 1. Jänner! Denn dann haben die Krebse das Gefühl: wirklich ALLES ist möglich! Und dieses „alles“ wollen sie gerne umsetzen – in Form von unzähligen Vorsätzen.

Denn als große Fans von Optimierungen haben die Krebse so einige Lebensbereiche, die sie gerne verbessern würden. Die Liste mit Neujahrsvorsätzen ist dementsprechend lang – und nahezu unmöglich abzuarbeiten. Doch die ambitionierten Krebse finden meist einen Weg, bis zum darauffolgenden Silvester doch alles zu schaffen.

Jungfrau

Wer eine Jungfrau kennt, weiß: sie streben nach Perfektion. Und um diese zu erreichen, dürfen ein paar Neujahrsvorsätze natürlich nicht fehlen. Als große Organisations- und Planungsfans nehmen sich die Jungfrauen kurz vor Silvester deshalb auch immer konkret Zeit, um das vergangene Jahr genau zu analysieren und herauszuarbeiten, was sie wie in ihrem Leben verändern möchten. Und wenn die Jungfrauen erst mal in Fahrt gekommen sind, wird diese Liste sehr lang!

Löwe

Die Löwen geben es zwar nicht gerne zu, aber auch sie neigen zu Unsicherheiten. Denn es gibt so einige Aspekte in ihrem Leben, mit denen sie nicht ganz zufrieden sind. Das verraten sie zwar nicht einmal ihren engsten Vertrauten, doch gerade zum Jahreswechsel reflektieren die Löwen gerne und schreiben sich einige Neujahrsvorsätze mit konkreten Zielen und To Dos, die sie in den kommenden Wochen und Monaten erreichen wollen. Das Tierkreiszeichen neigt dann aber wie so oft im Leben dazu, übereifrig zu werden und schreibt eine Aufgabe nach der anderen nieder. Kein Wunder also, dass sie direkt mit dem 1.1. gleich wieder total verplant und dauerbeschäftigt sind!