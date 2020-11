Wir können es auch kaum glauben aber JA es gibt sie tatsächlich: Kekssorten, die besonders gut zu deinem Sternzeichen beziehungsweise zu deinem Sternzeichen-Element passen. Aber ehrlich gesagt: Wir lieben eigentlich eh jede Sorte! 😍

Löwe, Schütze und Widder

Diese drei Sternzeichen gehören dem Element Feuer an! 🔥 Wie wir alle wissen: Menschen mit diesem Sternzeichen lieben es impulsiv, heiß und haben unendlich viel Power. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Kekssorten mit besonderen Gewürzmischungen, Zimt und energiereichen Zutaten besonders gut zu den Feuer-Menschen passen. Folgende Kekse sind daher für sie perfekt:

Spekulatius : Kardamom, Zimt, Nelken – diese Gewürze heizen Feuer-Geborenen richtig ein und sind genau nach ihrem Geschmack.

: Kardamom, Zimt, Nelken – diese Gewürze heizen Feuer-Geborenen richtig ein und sind genau nach ihrem Geschmack. Zimtsterne : Auch hier sorgt die Extraportion Zimt für ein intensives Geschmackserlebnis. Feuer-Geborene werden Zimtsterne lieben.

: Auch hier sorgt die Extraportion Zimt für ein intensives Geschmackserlebnis. Feuer-Geborene werden Zimtsterne lieben. Chili-Kekse: Noch nie probiert? Dann wird es höchste Zeit. Wir garantieren dir: Das sorgt für ein ganz spezielles Geschmackserlebnis.

Foto: Ekaterina Bolovtsova von Pexels

Fisch, Skorpion und Krebs

Ganz klar: Diese drei Sternzeichen stehen ganz offensichtlich im Element Wasser. 🌊 Sie sind nicht nur einfühlsam und sensibel, sondern auch besonders kreativ und lieben ausgefallene Keks-Kreationen. Dabei muss aber nicht immer der Teig besonders außergewöhnlich sein. Wasser-Menschen toben sich gerne bei der Verzierung oder bei der Form der Kekse aus. Als Basis kannst du hier zum Beispiel den Tante Fanny Frischen Butter-Mürbteig verwenden, um süße und kreative Igelkekse zu backen. Ausrollen, kreativ werden und genieeeeeßen! Diese Kekssorten passen besonders gut zum Element Wasser:

Mürbteigkekse : Aber bitte nicht langweilig, sondern mit extra viel Kreativität. Die Igelkekse von Tante Fanny kommen da gerade richtig! That’s how we like it!

: Aber bitte nicht langweilig, sondern mit extra viel Kreativität. Die Igelkekse von Tante Fanny kommen da gerade richtig! That’s how we like it! Linzer Stangerl: Obviously spricht die Wellenform der Kekse alle Wasser-Geborenen an. 😉

Obviously spricht die Wellenform der Kekse alle Wasser-Geborenen an. 😉 Macarons: Auch bei Macarons können sich alle Fische, Skorpione und Krebse so richtig austoben. Sei es Kokos oder Limettengeschmack, in rosa, weiß oder orange: Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Foto: Tante Fanny

Stier, Jungfrau und Steinbock

Diese drei Sternzeichen gehören zu dem Element Erde. 🌱 Sie sind absolute Gewohnheitstiere, lieben Ordnung und das Bodenständige. Ganz klar: Hier ist kein Platz für große Experiemente! Die Klassiker sind bei den im Element Erde geborenen Menschen ganz weit oben im Keks-Ranking. Mal sehen, welche Sorte zu ihnen am besten passt:

Lebkuchen: Der aaaaaabsolute Klassiker. Gar nicht viel drumherum, sondern klassisch und ohne Verzierung. So mögen ihn die Erde-Menschen am liebsten.

Der aaaaaabsolute Klassiker. Gar nicht viel drumherum, sondern klassisch und ohne Verzierung. So mögen ihn die Erde-Menschen am liebsten. Vanillekipferl : Diese Kipferl dürfen zu Weihnachten auf keinen Fall fehlen. Auch hier hat Tante Fanny den richtigen Teig parat. Mit dem Frischen Butter-Vanillekipferlteig gelingen die Kekse jedes Jahr auf’s Neue.

: Diese Kipferl dürfen zu Weihnachten auf keinen Fall fehlen. Auch hier hat Tante Fanny den richtigen Teig parat. Mit dem Frischen Butter-Vanillekipferlteig gelingen die Kekse jedes Jahr auf’s Neue. Cookies: Hier gilt: klassische Cookies mit Schokodrops gehen einfach immer.

Foto: Ekaterina Bolovtsova via Pexels

Zwilling, Wassermann und Waage

Zwilling, Wassermann und Waage stehen ganz im Zeichen des Elements Luft. 🌀 Sie gelten als träumerisch und ungreifbar wie die Luft selbst. Oft werden ihnen auch besonders intellektuelle und soziale Wesenszüge zugesprochen. Sie legen sich aber auch nicht so gerne auf etwas fest. Was sie trotzdem lieben: Luftiges Gebäck in der Vorweihnachtszeit. Aber sehen wir mal welche drei Sorten am besten zu ihnen passen:

Windbeutel: Der Name ist natürlich Programm. Luft-Geborene können einem köstlichen Windbeutel nicht widerstehen.

Der Name ist natürlich Programm. Luft-Geborene können einem köstlichen Windbeutel nicht widerstehen. Windbäckerei: Auch hier sagen Zwilling, Wassermann und Waage nicht nein! Ob mit oder ohne Geschmack: Dieser leichte Keks geht immer!

Auch hier sagen Zwilling, Wassermann und Waage nicht nein! Ob mit oder ohne Geschmack: Dieser leichte Keks geht immer! Schneeflöckchen Kekse: So zart und schwerelos wie Schneeflocken sind auch diese Kekse. Genau das Richtige für alle Luftzeichen.

Foto: Annie Spratt vie Unsplash

Aber ganz egal unter welchem Element ihr geboren seid: Geschmacklich ist hier auf jeden Fall für jeden etwas dabei! Was ist dein Favorit?