Manche Menschen reden einfach zu viel, meckern über Kleinigkeiten oder ändern ständig ihre Meinung. Solche Eigenschaften können auf Dauer ziemlich nervig sein. Und oftmals hängen die mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese drei Tierkreiszeichen treiben die Menschen in ihrem Umfeld mit so manch nerviger Eigenschaft besonders oft in den Wahnsinn:

Waage

Die Waage versucht es immer allen recht zu machen. Sie ist ein sehr harmoniebedürftiges Sternzeichen. Das Problem daran: Weil sie niemandem auf die Füße treten will und versucht alles ins Gleichgewicht zu bringen, wechselt sie ständig ihre Meinung. Das kann auf Dauer schon ziemlich nervig sein. Vor allem dann, wenn man mit einer Waage in einer Diskussion gefangen ist, in der sie ständig ihren Standpunkt wechselt und keine klare Meinung zu dem Thema hat.

Widder

Der Widder ist sehr temperamentvoll und stur. Diese Kombination macht ihn zu einem sehr impulsiven Sternzeichen, das gerne einmal seine Grenzen austestet. Seine impulsive Ader macht es schwer, den Widder einzuschätzen und man weiß nie genau woran man bei ihm ist. Das kann mit der Zeit sehr nervig sein.

Krebs

Der sensible Krebs macht es seinen Mitmenschen nicht immer leicht. Denn er verträgt einfach keine Kritik und nimmt sofort alles persönlich. Auch im Freundeskreis verzeiht er anderen nur selten, sobald sich jemand kritisch gegenüber ihm äußert. Diese Eigenschaft kann einen wirklich zur Verzweiflung bringen. Außerdem weiß der Krebs auch nie wann es genug ist: Manchmal jammert er stundenlang über die Gemeinheiten des Lebens und merkt dabei nicht einmal, dass er andere damit nervt. Hinzu komm, dass es meistens auch einfach nur Kleinigkeiten sind, mit denen er sich ewig beschäftigt.