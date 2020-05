Die verhängte Ausgangssperre in der Türkei wurde nun nach drei Tagen beendet. Seit Mitternacht (Ortszeit) ist es den Menschen in den Städten und Provinzen somit wieder erlaubt, das Haus zu verlassen.

Personen ab 65 Jahren sowie Kinder unter 20 Jahren sind von der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen allerdings ausgenommen.

Nach drei Tagen: Türkei hebt Ausgangssperre auf

Die türkische Regierung hob die Ausgangssperre, die seit Freitag, 1. Mai, innerhalb des Landes gültig war, nach drei Tagen nun auf. Die Ausgangsbeschränkungen endeten für die Einwohner um Mitternacht (Ortszeit). Demnach ist es ihnen ab sofort wieder erlaubt, ihre Häuser zu verlassen. In den letzten drei Tagen mussten sie aufgrund der Sperre in ihren vier Wänden bleiben. Lediglich am Freitag (1. Mai) gab es für die Menschen in der Türkei halbtags noch die Möglichkeit, einkaufen zu gehen. Kurze Ausgangssperren am Wochenende gibt in der Türkei derzeit immer öfter. Laut dem Gesundheitsminister Fahrettin Koca gebe es bereits 126.000 Infizierte im Land. Allerdings sei die Hälfte davon wieder genesen. Rund 3.400 Menschen sind in der Türkei nach Angaben des Gesundheitsministers schon durch das Coronavirus gestorben.

Ausgehverbot gilt weiterhin für Ausnahmefälle

Obwohl sich die Regierung nun dazu entschieden hat, die Ausgangsbeschränkung aufzuheben, gibt es Menschen, die von dieser Regelung ausgenommen sind. Denn seit Längerem gilt im Land ein striktes Ausgangsverbot für Personen ab 65 Jahren und Kinder unter 20 Jahren. Medienberichten zufolge möchte sich die türkische Regierung jedoch heute (4. Mai) erstmals über eine Lockerung der Ausgangssperre für Menschen ab 65 Jahren beraten. Zudem verkündete das Innenministerium bereits, die derzeit verhängte Reisebeschränkung heute neu zu bewerten.