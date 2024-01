Großartige Nachrichten für Fans von Michael Bully Herbig! Sein Kultfilm „Der Schuh des Manitu“ bekommt tatsächlich eine Fortsetzung – und das ganze 24 Jahre, nachdem Teil eins in die Kinos kam. Es wird sogar noch besser: Wie Herbig verrät, werden wir einige der beliebten Film-Charaktere wieder sehen.

2025 soll der zweite Teil, „Das Kanu des Manitu“, erscheinen.

„Schuh des Manitu“ wird zum „Kanu des Manitu“

Zugegeben, dass der Kultfilm „Der Schuh des Manitu“ bereits im Jahr 2001 erschienen ist, ist wirklich schwer zu verdauen. Schließlich kommt es uns wie gestern vor, dass Abahachi (Michael Bully Herbig), Ranger (Christian Tramitz) und Dimitri (Rick Kavanian) gegen den fiesen Santa Maria (Sky du Mont) gekämpft haben. Bis heute zählt die Western-Parodie zu den beliebtesten deutschsprachigen Komödien – umso schöner auch die Nachricht für Fans, dass es nun wirklich einen zweiten Teil geben wird.

Die Fortsetzung trägt den Namen „Das Kanu des Manitu“ und erscheint 2025, also ganze 24 Jahre nach Teil eins. Über die Handlung des Films ist noch nichts bekannt. Fest steht jedoch, dass die Dreharbeiten noch in diesem Jahr stattfinden. Michael Bully Herbig wird dabei gleich mehrere tragende Rollen spielen, denn er nimmt am Regie-Sessel Platz, wie er gemeinsam mit der Produktionsfirma Constantin Film verriet. Außerdem ist er auch vor der Kamera zu sehen. Das Drehbuch stammt übrigens aus der Feder des Kulttrios Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian.

„Konnten unser Glück kaum fassen“

Bully und sein Team befinden sich seit geraumer Zeit in einem Gefühlsmischmasch aus Nostalgie und Vorfreude. „Wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und als wir das Drehbuch dann endlich in den Händen hielten, konnten wir unser Glück kaum fassen: Es ist eine Komödie!“, freut sich der 55-Jährige in einem Pressestatement.

Auch seitens der Produktionsfirma blickt man voller Vorfreude auf eine erneute Zusammenarbeit mit dem deutschen Multitalent. „Bully gilt zweifellos als einer der herausragendsten Filmemacher in Deutschland und beherrscht die Kunst, die Menschen mit seinem unverwechselbaren Humor zum Lachen zu bringen“, schwärmt Oliver Berben, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Constantin Film.

Zwischen Freude und Skepsis

Den gesamten Teil der Besetzung haben die Macher des Films noch nicht verraten. Aber so viel sei schon mal gesagt: Abahachi, Ranger und Dimitri werden wieder mit dabei sein und ordentlich Verstärkung bekommen. „Ich freue mich riesig“, schreibt Bully etwa zu einem Instaposting, auf dem eines der neuen Filmplakate zu sehen ist. Auch unter den Fans ist die Freude über die lang ersehnte Fortsetzung groß! „Wie geil ist das denn?! Das wird legendär!“, schreibt etwa jemand. „Endlich!“, freut sich eine andere Person. Einige User:innen fragen sich zudem: Was wurde bloß aus Jaqueline, dem Pferd mit den Magenproblemen von Winnetouch?

Doch nicht alle stehen der Fortsetzung positiv gegenüber. Einige User:innen zeigen sich skeptisch darüber, ob der Humor von Herbig und Co tatsächlich noch zeitgemäß und politisch korrekt ist. Immerhin kamen in Teil eins unzählige Stereotypen vor. „Ich bin nicht besonders begeistert. […] Don’t get me wrong, ich fand Schuh des Manitu als Kind auch unglaublich lustig aber heutzutage sollte das einfach nicht mehr durchgewunken werden“, schreibt eine Userin. Ob sich das Team rund um „Das Kanu des Manitu“ Gedanken über die Bedenken der Fans gemacht hat, wird das Endergebnis im kommenden Jahr zeigen.