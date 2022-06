Woche drei bei der Bachelorette hat es bereits in sich. Denn Sharon zeigt sich erstmals mit Glatze und spricht ganz offen über ihre Krankheit. Doch es wird auch romantisch! Bei einem der Dates funkt es heftig und der erste, innige Kuss fällt.

Für drei der Männer hat es am Ende jedoch nicht gereicht.

Bachelorette Sharon erzählt alles über ihre Krankheit: „Hatte große Angst“

Für die meisten scheint die neue Bachelorette eine starke, selbstbewusste und unheimlich willensstarke Person zu sein. Doch das war nicht immer so, wie Sharon gleich zu Beginn der Folge erzählt. Denn die 30-Jährige leidet unter der Krankheit Alopecia areata, also kreisrundem Haarausfall. Ganze 15 Jahre lang hat sie darunter gelitten, einen Ärztemarathon nach dem anderen hingelegt und viele Tränen vergossen. Bis sie eines Tages beschloss, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sich ihre verbliebenen Haare abrasiert hat.

Sharon hat aus ihrer Krankheit Kraft gewonnen. Bild: RTL / René Lohse

Mit der Hilfe ihrer Freundinnen hat sie den für sie so wichtigen Schritt gewagt – und zu keiner Sekunde bereut. „Ich wusste, dass das das Beste wird, das ich jemals tun werde“, so Sharon. „Aber während dieser paar Minuten habe ich mich glaube ich nicht gespürt. Ich war ängstlich. Ich hatte Angst, dass ich mich nie wieder öffnen kann. Nie wieder verlieben. Dass mich nie wieder jemand hübsch findet.“ Mittlerweile geht sie jedoch ganz offen damit um und will damit auch anderen Menschen Mut machen. „Ich hoffe, dass ich da einfach mithelfen kann.“

wie sympathisch, stark und schön möchtest du sein? sharon: JA! beste #bachelorette ever! ❤️🫶🏻 — Koblerin (@NiciKoblerin) June 29, 2022

Und dann zeigt sich Sharon dem Publikum auch erstmals mit Glatze. Den Kandidaten hat sie ihr „Geheimnis“ noch nicht anvertraut. Dafür muss der Moment stimmen. „Ich weiß es noch nicht, ich weiß nur, dass der Punkt bald für mich kommt und ich mich darauf freue, denn das bin ich auch.“ Nur so können die Männer sie richtig kennenlernen und umgekehrt. „Ich habe Lust, mich zu öffnen“, so die Bachelorette.

Möchte einfach nur sagen, wie sehr ich Sharon als #bachelorette liebe 🥹 eine so klasse Frau! Sympathisch, empathisch, humorvoll, unterhaltsam – schon jetzt beste Bachelorette von allen! — J (@jott_ana) June 29, 2022

Sexy Talk am Katamaran – Umut sorgt für Unmut

Nach der persönlichen Offenbarung von Sharon geht es auch schon auf das erste Gruppendate. Sieben Männer dürfen gemeinsam mit der Bachelorette einen XXL-Katamaran besteigen und müssen sich auf Sharons Kommando erstmal ausziehen. Dann folgt ein recht unangenehmer Sex-Talk mit Umut, bei dem die Bachelorette – und alle Zuseher – erfahren, dass der Kandidat auf „verbotene Sachen“ abfährt. Dass er dabei den Hals seiner Bierflasche lasziv streichelt, tut sein Übriges. Während sich uns insgeheim schon die Fußnägel hochklappen, stimmt Sharon Umut zu, in etwa die gleichen Vorlieben im Bett zu haben. Na dann passt’s ja!

Umut mags „verboten“ … Bild: RTL

Die übrigen Kandidaten, die ebenfalls mit am Boot sind, die Bachelorette jedoch nicht mit diversen Sex-Praktiken zugetextet haben, beobachten Umut mit skeptischen Blicken. Und langsam aber sicher beginnt die Stimmung zu kippen und ein kleines Unwetter braut sich zusammen. Denn die Männer werfen dem wilden Umut vor, sich auf dem Gruppendate, bei dem es eigentlich darum gehen sollte, dass ALLE die Chance haben Sharon näher zu kommen, zu sehr in den Vordergrund gedrängt zu haben. Der Streit findet dann in der Villa noch eine Fortsetzung und die Männer sind sich einig: Umut ist soeben zum Problem geworden.

Tja, wenn die nur wüssten …

Diesen Mann küsst Sharon zuerst

Denn während die Männer ihren ersten Bro-Fight austragen, hat Sharon einen der Männer auserkoren, um sie auf ein Einzeldate zu begleiten. Die Wahl fiel dabei auf Jan den Floristen, der sie scheinbar besonders beeindruckt hat. So sehr sogar, dass sie ihm bereits vorab eine Rose überreicht und er sich somit keine Gedanken mehr machen muss, ob er diese Woche gehen muss. Und dann passiert das, was (fast) immer passiert, bevor sich zwei Menschen küssen. Es wird leise, die Kamera zoomt gaaanz nahe auf die Gesichter und man spürt die knisternde Stimmung direkt durch den TV. Und zack: Jans Lippen kleben schon auf jenen von Sharon.

Der erste Kuss geht an Jan. Bild: RTL

Auch eine Art, um sich zu bedanken. Der Bachelorette scheint es jedenfalls gefallen zu haben. Denn sie schwärmt nach dem innigen Kuss: „Er riecht super angenehm. Ich mag seine Augen und ich mag unsere Gespräche“. Und wir hoffen, dass du deinen kussfesten Lippenstift dabei hattest, den dir deine BFFs geschenkt haben, Sharon ….

#bachelorette

Wie das Rosen-Bouquet aussehen würde, wenn Jan es vorbereitet hätte: pic.twitter.com/gxOegi0hb0 — josinator (@josinatorrr) June 29, 2022

Auch Jan strahlt bis über beide Ohren, als er den anderen von dem Date mit Sharon erzählt und macht damit schon so ziemlich alles besser, als sein Vorgänger Max (ihr wisst schon, der, der meinte, dass er sich sexuell nicht zu Sharon hingezogen fühlt). „Es passt ganz gut, es harmoniert mit dem Küssen. Sie hat schöne, volle Lippen“, so der Florist.

Babyparty im Bällebad

Gruppendate Nr. 2 stand am Programm und Sharon empfängt die Männer in einem Bällebad. Damit wollte die Bachelorette (also das Redaktionsteam der Sendung) die Kandidaten auf eine Reise zurück zu ihrer Kindheit mitnehmen. Denn erstmal bekommen alle ein Shirt, auf denen Fotos von ihnen als Kinder zu sehen waren. Doch beim Date bleibt es nicht bei kindlicher Freude, denn sie schneiden auch ernstere Themen an. So berichtet Sharon über ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater und dem Verlust einer guten Freundin. Auch die Männer öffnen sich und erzählen von Turbulenzen in ihrer Kindheit.

Realtalk im Bällebad. Bild: RTL

Für die meisten ist die Spielzeit dann auch schon wieder vorbei und sie müssen das Bällebad wieder verlassen. Nur Kandidat Lukas darf noch bleiben und muss Sharon verraten, welche Sache aus seiner Kindheit er heute noch besitzt. Dieser fackelt nicht lange und verrät, dass er sich von seinem Diddl-Heft nicht trennen konnte. Ach, das waren noch Zeiten. Für Sharon ist es ein bestimmtes Kissen, an dessen Ende sie immer genuckelt hat. Grund genug für Lukas, folgendes Kommentar abzugeben: „Ich würde tatsächlich auch mal gerne daran nuckeln, ich habe nicht so ein Ekelproblem.“ Okay, wow.

Lukas ftw! Versau es bitte nicht!#bachelorette — Irene (@Irene76230120) June 29, 2022

Emanuell nervt mit Allüren

In der Nacht der Rosen ergreifen die Männer normalerweise ihre Chance, der Bachelorette auf den Zahn zu fühlen und sie genauer kennenzulernen. Emanuell hat das allerdings nicht so wirklich verstanden und spielt die „Willst du gelten, mach dich selten“-Karte. Denn sobald sich Sharon ihm nähert, springt er auf und sucht das Weite. Was er damit bezwecken will? Natürlich Aufmerksamkeit. Denn die Bachelorette muss IHM nachlaufen und keinesfalls umgekehrt. Welcome to 2022 …

Spürt ihr unser Augenrollen??? Bild: RTL

Leider lässt sich Sharon auf dieses unreife Spielchen ein und sucht das Gespräch mit Emanuell. Dabei stellt sie aber sofort klar, dass er nicht der einzige Mann in dieser Show ist und sie sich auch noch um andere Kandidaten kümmern muss. Auch nach etlichen Staffeln dieser Show haben wohl einige das Prinzip des TV-Formats noch immer nicht verstanden.

Mit seinem Verhalten hat sich Emanuell dennoch nicht ins Out geschossen. Denn an dieser Stelle ist für drei andere Männer Schluss: Maurice, Philipp und Yannick bekommen keine Rose.

Wie findet ihr die Entscheidung von Sharon? Absolut gerechtfertigt. Hätte die Kandidaten noch gerne weiterhin gesehen.

Die neuen Folgen der Bachelorette werden jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.